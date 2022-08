Le gouvernement du Canada appuie le Festival de montgolfières de Gatineau

GATINEAU, QC, le 25 août 2022 /CNW/ - Cette année, le Festival de montgolfières de Gatineau propose un éventail de prestations et d'activités festives qui sauront rallier le public gatinois et faire briller la région.

Le député de Gatineau, Steven MacKinnon, au nom du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, annonce aujourd'hui l'octroi de 99 800 dollars pour appuyer la 35e mouture du Festival. Cette somme provient du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Elle vise à soutenir le rendez-vous qui offre une occasion hors pair aux artisans et aux interprètes locaux de se faire connaître, en plus de mettre en valeur le patrimoine régional.

M. MacKinnon en a également profité pour rappeler, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, qu'une aide de 590 000 dollars a été accordée par Développement économique Canada pour les régions du Québec. Une somme de 500 000 dollars provient du Fonds d'aide au tourisme pour la bonification de l'expérience touristique, et une somme 90 000 dollars du Programme de développement économique du Québec pour soutenir la commercialisation du Festival. Ces contributions non remboursables permettront au Festival de montgolfières de Gatineau de moderniser son offre touristique en adaptant ses services au contexte actuel et en adoptant des pratiques écoresponsables, ainsi que de faire la promotion de la rencontre sur les marchés hors Québec.

Citations

« Depuis maintenant 35 ans, le Festival de montgolfières de Gatineau fait preuve de vitalité et s'inscrit comme un rendez-vous incontournable en Outaouais. Riche de son offre artistique et culturelle diversifiée, la rencontre s'avère aussi une occasion de faire rayonner le talent des artistes de chez nous. Bravo à toute l'équipe du festival pour cette programmation haute en couleur qui fera certainement le plaisir des petits et grands. Bon festival à tout le monde! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les festivals stimulent la création et représentent des retombées économiques indéniables au Québec et partout au pays. Notre gouvernement continue d'être au rendez-vous pour les soutenir dans la bonification de leur offre touristique. Je salue le travail de tous les artisans du Festival de montgolfières de Gatineau qui nous permettent de vivre collectivement de beaux moments et de célébrer notre vitalité culturelle! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Fidèle à sa réputation, le Festival de montgolfières de Gatineau est reconnu pour sa programmation artistique attrayante, sa contribution à la culture québécoise, et le grand nombre d'activités originales qui y sont offertes. Le gouvernement du Canada est fier d'offrir un appui accru cette année. En plus de proposer des prestations d'artistes reconnus, le rendez-vous contribue à faire découvrir et à mettre en lumière la richesse des talents locaux. Quelle fierté pour la région de pouvoir compter sur une rencontre aussi festive et rassembleuse! Merci aux organisateurs et aux bénévoles! »

- Steven MacKinnon, député de Gatineau

« C'est un bonheur pour nous d'offrir à plusieurs artistes locaux et émergents l'occasion de se produire au Festival. Grâce à l'apport de Patrimoine canadien, nous avons la chance de les accueillir sur nos scènes et de permettre aux festivaliers de découvrir de grands talents. C'est un honneur, grâce au soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec, de pouvoir bonifier notre offre aux festivaliers. »

- Sandra Cloutier, directrice générale, Festival de montgolfières de Gatineau

Les faits en bref

Le 35e Festival de montgolfières de Gatineau se déroulera du 1er au 5 septembre 2022, au parc de la Baie, à Gatineau.

La programmation de 2022 propose plus d'une centaine d'activités et de spectacles. Quatre-vingts artistes et près de 700 bénévoles participeront au rendez-vous.

Le Festival offre de nouveau cette année les Matinées musicales. Laurence Jalbert et Matt Holubowski offriront des prestations à l'aube, à 6 h 45.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes de la région de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Les fonds ont été consentis par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs ainsi qu'à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Le Programme de développement économique du Québec vise à aider les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

