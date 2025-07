L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, offre ses meilleurs vœux à la population canadienne

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

« Bonne fête du Canada!

Cette année, les Canadiens et Canadiennes ont tant de raisons d'être fiers, qu'il s'agisse de notre résilience et de notre solidarité ou de la façon dont nous avons défendu nos valeurs. Le 1er juillet est l'occasion parfaite de nous réunir avec nos voisins, nos amis et nos proches pour célébrer les liens qui nous unissent et font notre force.

D'un bout à l'autre du Canada, rendons hommage à ce qui rend notre pays si unique : notre inestimable patrimoine, notre riche mosaïque culturelle, la beauté saisissante de nos paysages, nos artistes et créateurs, et les valeurs qui nous sont chères : la démocratie, l'équité et l'inclusion.

Où que vous soyez, je vous invite à profiter des nombreuses activités de la fête du Canada organisées dans votre communauté ou partout ailleurs au pays.

Aujourd'hui, l'identité canadienne rayonne d'un océan à l'autre et au-delà de nos frontières. Des rives de Halifax à la côte de Vancouver, en passant par le Nord vaste et pur du pays, le Canada est fort, uni et libre. Sous notre drapeau national, rappelons-nous que nous serons toujours en mesure de rêver et de bâtir un avenir à la hauteur de nos aspirations. »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]