Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique dans la région du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec, annonce la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique dans la région du Centre-du-Québec. En valorisant les atouts uniques du territoire, cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs.

En effet, avec la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 416 000 $ à Tourisme Centre-du-Québec. L'organisme bonifie cette enveloppe de 340 000 $, portant ainsi à 756 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Centre-du-Québec et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Centre-du-Québec sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de son territoire. Le tourisme est d'ailleurs un levier de développement socioéconomique important pour cette région et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent davantage. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre région a un grand potentiel touristique, et nos entrepreneurs travaillent fort pour la mettre en valeur et la faire rayonner. Avec cet outil financier renouvelé, ils auront accès à un appui pour réaliser leurs projets de développement, contribuant ainsi à augmenter les retombées économiques du tourisme chez nous. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Grâce à ce partenariat, nos promoteurs touristiques pourront poursuivre leurs projets les plus innovants et contribuer activement à l'attractivité du Centre-du-Québec. Ce soutien permettra de renforcer le positionnement économique et identitaire de notre région au cœur du Québec. »

Hélène Desrochers, directrice générale de Tourisme Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le premier appel de projets de Tourisme Centre-du-Québec est ouvert depuis le 30 octobre et prendra fin le 17 décembre 2025.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la région du Centre-du-Québec. En 2024, on y comptait 585 entreprises représentant près de 9 900 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 364 millions de dollars dans la région.

