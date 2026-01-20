Une offre d'hébergement enrichie en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, et Investissement Québec saluent la bonification des installations de l'Hôtel Baker, qui a eu droit à une aide financière pour ce projet contribuant à enrichir l'offre d'hébergement dans la région.

La ministre a profité de sa tournée en Gaspésie afin de visiter les lieux aujourd'hui en compagnie du directeur général de l'établissement, M. Pascal Denis. Elle a pu voir le résultat des travaux ayant permis de moderniser les chambres et les salles de conférence, entre autres, et constater l'avancement de ceux visant à aménager un espace avec une piscine et un spa.

Pour cette initiative, l'Hôtel Baker a bénéficié de prêts à terme remboursables totalisant 3 432 500 $. Un financement de 2 100 000 $ provient des fonds propres d'Investissement Québec. L'autre prêt, d'un montant de 1 332 500 $, est octroyé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec.

« L'hébergement fait partie intégrante de l'expérience touristique et il est important que nos établissements se renouvellent afin de répondre aux attentes de leur clientèle. Je salue les dirigeants de l'Hôtel Baker d'avoir bonifié les installations, notamment pour la clientèle d'affaires, un secteur particulièrement lucratif. Notre gouvernement continue de soutenir nos entrepreneurs pour développer des projets contribuant à faire rayonner la région et à enrichir la communauté. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le maintien d'une offre d'hébergement de qualité est essentiel pour soutenir l'attractivité d'une destination touristique comme Gaspé. Les travaux de rénovation entrepris par l'Hôtel Baker contribueront à moderniser ses infrastructures, à renforcer son offre pour le tourisme d'affaires et à améliorer l'expérience des visiteurs. Par cet appui, Investissement Québec contribue à un projet qui participe à la vitalité et au développement à long terme de l'économie gaspésienne. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Véritable institution en hôtellerie dans la région, l'Hôtel Baker contribue depuis de nombreuses années à façonner la réputation d'accueil qui fait notre fierté. Je suis heureux que notre gouvernement appuie cet établissement qui participe activement au dynamisme de notre économie locale. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Nous désirons constamment offrir à nos clients des espaces modernes et confortables. Cet objectif nécessite des investissements réguliers, et c'est pourquoi nous sommes heureux de compter sur un partenaire comme Investissement Québec. Nos plus récents travaux nous ont permis de continuer à améliorer la qualité de notre hébergement, mais aussi d'ajouter des services qui contribueront à diversifier notre clientèle. »

Pascal Denis, directeur général de l'Hôtel Baker

Les 20 millions de dollars accordés au PADAT dans le dernier budget permettent l'engagement d'une enveloppe de prêts et de garanties de prêt totalisant 100 millions, soit 25 millions en 2025-2026 et 75 millions en 2026-2027.





Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants, étant donné que des investissements de plus de 1,4 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique québécoise.





Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Gaspésie. En 2024, on y comptait près de 570 entreprises représentant quelque 5 430 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 245 millions de dollars dans la région.

