Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Lancement de l'appel de candidatures

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, annonce l'ouverture de la période de mise en candidature pour les décorations et les citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours. Celle-ci prendra fin le 6 mars 2026.

Depuis 2017, le ministère de la Sécurité publique souligne le dévouement et l'engagement des pompiers et pompières, qui assurent au quotidien la sécurité de la population à travers le Québec. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières est l'occasion, pour le gouvernement du Québec, d'attribuer des décorations et des citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours, mais également d'honorer la mémoire de ceux et celles qui sont décédés en service. Les candidatures doivent être soumises par une autorité compétente, dans le cas des décorations, ou par toute personne ou tout organisme, dans celui des citations.

« Lors de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et des pompières, nous allons poursuivre la tradition de rendre hommage à ceux et celles qui sont venus en aide à leurs prochains dans des situations à haut risque, mettant même leur propre vie en péril. Leurs actions dépassent le simple devoir et méritent d'être soulignées. J'invite donc les personnes autorisées à soumettre des candidatures pour mettre la lumière sur nos héros de l'ombre. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Trois décorations et deux citations peuvent être décernées : la Croix de courage, la Médaille pour acte méritoire, la Médaille du sacrifice, la Citation d'honneur et la Citation de reconnaissance :

La Croix de courage honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention;

honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention; La Médaille pour acte méritoire est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel;

est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel; La Médaille du sacrifice rend honneur à la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé en service;

rend honneur à la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé en service; La Citation d'honneur rend hommage à une personne ou à un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie;

rend hommage à une personne ou à un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie; La Citation de reconnaissance souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2026 aura lieu en octobre.

Mise en candidature

