Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Igloofest

QUÉBEC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au festival Igloofest, qui a lieu à Montréal jusqu'au 7 février prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 1 033 000 $.

Le festival Igloofest est un événement très attendu par les amateurs de musique électronique. Pendant quatre fins de semaine, le Vieux-Port de Montréal est animé par des artistes locaux et internationaux qui font vibrer la foule et attirent de nombreuses personnes dans la métropole. Des spectacles présentés sous forme de soirées après-ski clôturent plusieurs journées pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Citations :

« Quelle fierté pour notre gouvernement d'appuyer le festival Igloofest, qui favorise le rayonnement du Québec comme destination hivernale par excellence! Cet événement d'envergure produit des retombées touristiques et économiques importantes pour la métropole et contribue à la renommée des artisans de notre industrie événementielle. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour à Montréal et dans la région en explorant les multiples attraits et activités qui leur sont proposés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Igloofest réunit à Montréal les plus grands noms de la musique électronique et accueille des milliers de festivaliers venus braver le froid pour vivre une expérience artistique originale. Cet événement unique met en lumière le caractère nordique et la vitalité culturelle du Québec. Je salue l'équipe organisatrice, qui travaille très fort pour offrir, année après année, un rassemblement mémorable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Au-delà des retombées touristiques et économiques notables qu'il génère pour Montréal, Igloofest renforce les sentiments de fierté et d'appartenance de sa population. Depuis plusieurs années, il contribue de manière considérable à façonner l'identité hivernale de la métropole. Beau temps, mauvais temps, les adeptes de musique électronique affrontent le froid pour célébrer par milliers au Vieux-Port. Cela constitue une preuve incontestable du dynamisme culturel et du rayonnement international de la ville tout au long de l'année. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 558 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 375 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du festival Igloofest en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

