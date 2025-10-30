Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique dans la Chaudière-Appalaches

SAINTE-CROIX, QC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches, annonce la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique dans la Chaudière-Appalaches. Cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs, en valorisant les atouts uniques du territoire.

En effet, avec la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme octroie 490 000 $ à Tourisme Chaudière-Appalaches. L'organisme bonifie cette enveloppe de 400 000 $, portant ainsi à 890 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Chaudière-Appalaches et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Les projets ciblés par l'EPRTNT 2025-2027 doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Chaudière-Appalaches sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de son territoire. Le tourisme est d'ailleurs un levier de développement socioéconomique important pour cette région et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent davantage. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avec ses paysages magnifiques et son dynamisme touristique, la Chaudière-Appalaches a tous les atouts pour faire du tourisme un moteur de développement régional et de création de richesse. L'appui annoncé aujourd'hui va contribuer à bonifier notre offre touristique pour que les gens de passage aient le goût de rester encore plus longtemps chez nous! »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« L'industrie touristique de la Chaudière-Appalaches a le vent dans les voiles depuis plus d'une décennie et contribue à l'essor des quelque mille entreprises qui la composent. Investir dans celle-ci, c'est maximiser les retombées économiques tout en misant sur la qualité de vie et le sentiment d'appartenance de ses citoyens. »

Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Un appel de projets sera lancé prochainement par Tourisme Chaudière-Appalaches. Tous les détails, notamment à propos des catégories ouvertes et des montants d'aide, seront disponibles sous peu sur le site de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Chaudière-Appalaches. En 2024, on y comptait plus de 960 entreprises représentant plus de 16 600 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 569 millions de dollars dans la région.

