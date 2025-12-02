Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) - Québec continue à soutenir la mise en place de systèmes de transport efficaces et sécuritaires

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle le Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) jusqu'au 31 mars 2028, avec un budget de 29,5 M$.

Par cette initiative, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, démontrent leur volonté d'assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires.

Le PETMAF vise à réduire ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par le transport maritime, aérien et ferroviaire. Pour ce faire, il mise sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des services, l'utilisation de matériel et d'équipements de transport plus résilients et performants, et le recours à des énergies moins émettrices, en privilégiant l'électrification.

Le programme a été remanié de façon à mieux répondre aux besoins de la clientèle. Les principaux changements comprennent :

l'ajout d'un quatrième volet concernant les technologies et les équipements installés sur les navires et permettant le branchement électrique à quai;

la simplification du versement des aides financières;

la bonification des aides financières pour les projets d'aéronefs électriques, hybrides ou à propulsion moins émettrice ou à faible intensité carbonique;

l'augmentation des montants des aides financières pour les études.

« L'électrification des transports de personnes et de marchandises offre des gains considérables en matière de mobilité durable et d'atténuation des effets liés aux changements climatiques. Grâce à la nouvelle mouture du programme, de nouvelles initiatives verront le jour, ce qui sera bénéfique pour les secteurs concernés. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Avec le renouvellement du Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF), notre gouvernement réaffirme son engagement à moderniser les transports au Québec. L'ajout d'un volet pour l'électrification des navires à quai, c'est une avancée concrète pour notre secteur maritime. On donne aux entreprises les moyens de réduire leur empreinte carbone tout en améliorant leur compétitivité. C'est une façon de faire les choses autrement, de manière plus responsable, plus efficace, et surtout, plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime

Le PETMAF est un programme découlant du Plan pour une économie verte 2030, dont le financement provient principalement des revenus générés par le marché du carbone.

Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire

Plan pour une économie verte 2030

