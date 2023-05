Ralentissement du déploiement de capital, recherche d'une croissance viable et recentrage sur la rentabilité alors que le capital disponible pour investissement s'élève à une valeur estimée à 13,2 milliards de dollars

Principaux faits saillants :

En 2022, baisse de 12 % du nombre de transactions de capital de risque, de 34 % du montant total investi et de 24 % de la valeur moyenne des transactions.

Après avoir connu un sommet en 2021, le capital de risque investi en pourcentage du PIB a diminué de 28 %, le ratio demeurant aligné avec la médiane des pays de l'OCDE.

Le taux de rendement interne (TRI) sur 10 ans s'établit à 14,9 %. Cela représente une légère augmentation par rapport à 2021, et l'écart par rapport au rendement des États-Unis continue de rétrécir.

l'écart par rapport au rendement des États-Unis continue de rétrécir. La valeur de sortie médiane a chuté de 56 % par rapport à 2021, reflétant le repli du marché public et marquant un retour aux moyennes historiques.

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - BDC Capital, la division d'investissement de BDC, publie aujourd'hui l'édition 2023 du rapport sur la situation du capital de risque au Canada . Celui-ci révèle un ralentissement marqué des activités l'an dernier, ralentissement qui signale la fin de la période de surchauffe du marché du capital de risque, au cours de laquelle la plupart des indicateurs avaient atteint des niveaux records en 2021. Le rapport met également en lumière un recentrage sur la rentabilité des entreprises en démarrage, sur l'efficacité opérationnelle et un retour à une croissance plus viable.

Le secteur canadien du capital de risque a pâti des conditions macroéconomiques défavorables et son évolution reflète les tendances qui sont apparues sur les marchés mondiaux, notamment quant à la diminution des montants investis, du nombre de transactions et de la valeur moyenne de celles-ci. Les évaluations, les rendements et les valeurs de sortie ont également baissé, et aucun PAPE d'entreprise financée par du capital de risque n'a eu lieu au Canada.

« La résilience et une gestion prudente du capital joueront un rôle clé durant la prochaine phase de l'investissement en capital de risque au Canada », déclare Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. « Le secteur a réalisé des progrès considérables au cours de la dernière décennie, notamment grâce à la diversification, à un nombre croissant de gestionnaires de fonds établis et à l'intérêt accru des investisseurs étrangers pour cette catégorie d'actifs. Cette évolution a donné lieu à un écosystème canadien du capital de risque plus fort et plus sophistiqué. Malgré le contexte actuel difficile, nous avons confiance dans la capacité du secteur de consolider ses bases et de continuer de stimuler la croissance de l'économie de l'innovation au Canada. BDC restera aux côtés des entrepreneures et entrepreneurs de tout le pays pendant les hauts et les bas du marché. »

En dépit des défis, le secteur du capital de risque demeure robuste au Canada, tout comme l'écosystème d'innovation qu'il soutient. En effet, 2022 a été l'une des meilleures années de l'histoire du capital de risque au Canada pour ce qui est des capitaux investis. L'an dernier, pour la première fois depuis 2005, plus de 50 % des transactions en capital de risque provenaient de l'extérieur du pays, marquant un jalon important pour le marché canadien du capital de risque en tant que catégorie d'actifs internationale. De plus, les investissements en capital de risque ont augmenté de 22 % annuellement depuis 2014 et les fonds du quartile supérieur génèrent encore des rendements supérieurs à 15 %, même dans les conditions actuelles. Les investisseuses et investisseurs en capital de risque du Canada détiennent une valeur estimée à 13,2 milliards de dollars en capital disponible pour investissement afin surmonter le ralentissement, signe que des sommes restent accessibles pour les entreprises en démarrage prometteuses.

Le nombre de commanditées et commandités établis continue d'augmenter au Canada. Cette hausse témoigne de l'évolution du secteur au fil du temps et de la conviction que des opportunités considérables se trouvent au Canada. Les transactions auxquelles participent les grandes sociétés ont également été plus nombreuses l'an dernier.

Les investissements dans les technologies propres au Canada ont plus que doublé en 2022. Une croissance aussi forte dans un marché en ralentissement met en évidence l'énorme potentiel de ce secteur, alors que tant les gouvernements que l'industrie prennent des mesures pour accélérer la transition et atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'autres secteurs ont fléchi au Canada par rapport à l'an dernier. C'est notamment le cas du secteur des technologies de l'information et des communications (TIC), où le TRI brut sur 10 ans a glissé de 3 points de pourcentage, et de celui des soins de santé, qui a enregistré un déclin de 2 points de pourcentage. Les baisses les plus importantes du capital investi et du nombre de transactions ont été enregistrées au stade de la croissance, tandis que les investissements au stade de l'amorçage n'ont connu qu'un modeste déclin d'une année à l'autre.

En tant qu'investisseur en capital de risque le plus actif au Canada, BDC Capital soutient directement et indirectement plus de 700 entreprises canadiennes ainsi que 130 fonds à l'échelle du pays et demeure déterminé à contribuer à un écosystème sain. Le rapport annuel sur la situation du capital de risque fournit à l'écosystème canadien un examen approfondi de ce secteur au Canada. BDC publie ce rapport pour donner aux intervenantes et intervenants du marché un portrait de la dynamique du secteur reposant sur des données fiables, permettant des décisions et résultats plus éclairées et, au bout du compte, la création d'une économie plus résiliente. Le rapport bonifié présente cette année des données exclusives et plus détaillées sur le rendement ainsi qu'une analyse plus en profondeur des tendances historiques et actuelles du marché.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la Banque de développement du Canada. Avec plus de 6 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance ainsi que des solutions de transition de propriété. BDC Capital soutient les entrepreneur.es canadien.nes qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital .

SOURCE Banque de développement du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, BDC, [email protected]