Un réseau thermique urbain à l'étude pour alimenter le futur écoquartier Lachine-Est

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Une étude sur la faisabilité d'un réseau thermique urbain dans le futur écoquartier Lachine-Est a été confiée par l'Arrondissement de Lachine à l'Institut des villes de nouvelle génération de l'Université de Concordia. L'objectif, pour ce quartier en cours de planification, est de pouvoir compter sur une source d'énergie renouvelable, puisée à même le sol, en complément de l'offre du réseau hydroélectrique.

« Dans l'écoquartier Lachine-Est, nous avons l'opportunité de concrétiser un projet local d'énergie renouvelable au profit de nos communautés. Les données préliminaires que nous avons démontrent qu'il est possible de réduire la demande en électricité avec la géothermie, qu'il est possible de libérer de l'espace mécanique dans les bâtiments au profit d'unités d'habitations et que la climatisation serait intégrée à même la conception de l'ensemble des bâtiments, tout en permettant de générer, d'ici 2050, 135 M$ qui pourraient être réinvestis pour la communauté (selon une étude de Lefebvre, financée par l'Institut Trottier). Ces gains écologiques, économiques et sociaux valent la peine d'être explorés et mis en œuvre », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

« La construction d'un réseau thermique urbain peut permettre d'intégrer des pompes à chaleur à haut rendement. Grâce à l'utilisation des sources géothermiques ou d'autres sources à basse température, les promoteurs et les propriétaires n'ont plus à entretenir et à mettre à jour leurs propres systèmes de chauffage et de refroidissement », a souligné Ursula Eicker, responsable de la chaire d'excellence en recherche du Canada pour les villes de la prochaine génération de l'Université Concordia de Montréal.

Des études qui précisent les besoins énergiques du futur quartier Lachine-Est

L'écoquartier Lachine-Est est en pleine élaboration au niveau de ses infrastructures (égouts, électricité). Le quartier accueillera à terme 7 800 familles, ce qui engendrera d'importants besoins énergétiques. Une première analyse préliminaire dans l'écoquartier Lachine-Est a été menée en 2023 par le consultant GBI experts-conseils. L'étude a confirmé le potentiel de la mise en place d'un tel système de chauffage et de refroidissement étant donné les différentes sources de gisements présents dans ce territoire.

Dans le cadre du présent mandat, l'Arrondissement souhaite faire ressortir les avantages de l'implantation d'un RThU, tant pour les futurs résidents et les promoteurs que pour l'arrondissement. L'Arrondissement veut également examiner la rentabilité de la production et de la vente de chaleur et poser les bases d'une étude permettant d'identifier le modèle de centrale à prévoir, la superficie nécessaire, sa localisation optimale ainsi que les mécanismes techniques permettant d'y arriver. Ce réseau thermique urbain devrait pouvoir être rapidement intégré aux infrastructures souterraines prévues dans Lachine-Est.

À propos de L'écoquartier Lachine-Est

Le Programme particulier d'urbanisme (PPU) de l'écoquartier Lachine-Est a été adopté par le conseil municipal de la Ville de Montréal en 2023. La Ville souhaite créer un milieu de vie et d'emploi inspirant, résilient et inclusif. Le développement sera axé sur le transport actif et collectif, un réseau d'espaces verts, l'accès à l'eau et la mise en valeur du patrimoine industriel. Son territoire totalise environ 70 hectares compris entre le canal de Lachine, la rue Victoria, la 6e Avenue et les voies ferrées du Canadien Pacifique.

À propos de l'Institut des villes de nouvelle génération de l'Université Concordia

L'Institut des villes de nouvelle génération a été fondé en 2020 par l'Université de Concordia et sa principale mission est de favoriser la recherche collaborative, l'éducation, la communication et l'interaction communautaire dans différents domaines d'expertise : les milieux bâtis, la mobilité et la culture.

