Le quartier Saint-Pierre en vedette dans le nouveau balado du Musée de Lachine

MONTRÉAL, arrondissement de Lachine, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le Musée de Lachine lance aujourd'hui son nouveau balado Murmures du temps : chroniques de Saint-Pierre sur plusieurs plateformes de diffusion en continu, dont Spotify et Apple. Développé autour d'une recherche historique et de témoignages, il comprend cinq épisodes racontant l'histoire du quartier Saint-Pierre.

L'équipe du Musée, en collaboration avec Audiotopie, a travaillé sur ce projet en organisant une série d'activités auprès de résidents et de résidentes de longue date afin de mettre en lumière l'histoire de ce quartier de Lachine. Par la rencontre de gens qui y ont vécu, travaillé et fondé une famille, le balado a pris forme à l'aide de leurs récits personnels empreints d'émotion sur ce qu'était autrefois Ville Saint-Pierre. Murmures du temps: chroniques de Saint-Pierre comprend des souvenirs d'événements marquants et des petites anecdotes, le tout soutenu par une narration qui retrace le fil historique de ce quartier à l'histoire méconnue.

À propos du quartier Saint-Pierre

Le territoire de Saint-Pierre se développe à la fin du 19e siècle avec l'arrivée de plusieurs industries. Le développement industriel de l'époque favorise un accroissement de la population et, en 1908, Ville Saint-Pierre est créée. Au cours de son histoire, la ville est marquée par son enclavement, car elle se situe au carrefour d'importants axes de transports : le canal de Lachine, les voies ferrées du CP et du CN et l'autoroute 20. La désindustrialisation qui s'amorce dans la seconde moitié du 20e siècle transforme également son tissu social. Même si Saint-Pierre est fusionnée à la Ville de Lachine en 1999, puis à Montréal en 2002, un fort sentiment d'appartenance lie, encore aujourd'hui, plusieurs anciens résidents et anciennes résidentes à leur ville d'origine.

Mission du Musée de Lachine

Le Musée de Lachine est un musée municipal dont la mission est de conserver et d'interpréter le site patrimonial Le Ber-Le Moyne, ainsi que de développer et conserver une collection de nature archéologique et historique, afin de faire connaître et de diffuser l'histoire millénaire de la région de Lachine, de l'occupation par les Premières Nations à aujourd'hui.

