Des investissements dans les parcs, les routes et les bâtiments municipaux de Lachine grâce à un budget rigoureux

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - L'Arrondissement de Lachine a adopté, lors d'une séance extraordinaire le 15 octobre, le budget de fonctionnement 2025. S'élevant à 34 M$, ce budget s'appuie sur une stratégie rigoureuse de contrôle des dépenses financées de la façon suivante : transferts de la ville centre (24,4 M$), taxe locale (5,8 M$), revenus de sources locales (2,3 M$) et affectation de surplus (1,5 M$). Les membres du conseil ont également adopté le programme décennal d'immobilisations (PDI) pour les années 2025 à 2034 au montant de 36,7 M$.

« Lachine est riche d'un patrimoine naturel et bâti. Ce budget nous permet, grâce à des investissements importants, de préserver, entretenir et rendre accessibles nos bâtiments, nos parcs et nos routes pour les années à venir. Nous sommes heureux d'avoir réussi à livrer la marchandise tout en minimisant l'impact sur le compte de taxes des citoyens », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Des parcs revus et améliorés

Des investissements permettront à l'Arrondissement de bonifier l'offre en parcs pour la population. Des parcs sont en planification sur le terrain légué par les Sœurs de Sainte-Anne et sur la rue Jenkins, alors qu'un nouveau parc à chiens sera développé dans l'est de Lachine au bassin Rockfield. Des investissements sont prévus aux infrastructures de l'École de voile ainsi que le réaménagement des aires de jeux pour enfants au parc LaSalle. Le parc Kirkland verra son éclairage amélioré. Par ailleurs, la population pourra de nouveau profiter pleinement en 2025 du quai de la 34e Avenue, financé dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal, ainsi que du réaménagement du parc Brewster et des nouveaux plateaux sportifs du parc Grovehill. Les berges des parcs Stoney Point et du Fort-Rolland seront enfin stabilisées en 2025. La démolition des structures de l'ancien port de plaisance débutera l'an prochain alors que les équipes de l'Arrondissement travaillent activement avec les équipes du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports sur les plans de réaménagement de ce site.

Des investissements pour notre réseau routier

Plusieurs tronçons de route et d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie feront l'objet de réfection, des travaux nécessaires qui ont un impact durable. Le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame est en conception pour une réalisation en 2026, après l'enfouissement des fils par Hydro-Québec. La sécurisation de l'intersection des rues Notre-Dame et Saint-Pierre est par ailleurs en planification avec le Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal.

Cure de jouvence pour nos bâtiments municipaux

Une mise aux normes est entamée au bâtiment patrimonial L'Entrepôt, maison de la culture de Lachine, incluant l'amélioration de l'accessibilité universelle. Une nouvelle exposition permanente est en préparation pour la réouverture du Musée de Lachine et de la maison Le Ber-Le Moyne dont les travaux de rénovation, financés par le Service de la gestion et de la planification des immeubles de la Ville de Montréal, se poursuivront en 2025. Le chantier de rénovations majeures de l'aréna Martin-Lapointe, démarré en 2024, est en cours jusqu'en 2026. L'Arrondissement contribue au projet financé par la Ville de Montréal avec un montant de 3,35 M$ sur l'enveloppe de 28,2 M$ (dont une subvention de 13,2 M$ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives et de plein air du gouvernement du Québec).

À propos de la taxe locale d'arrondissement et du PDI

La taxe locale d'arrondissement ne compte que pour une petite partie du compte de taxe municipale. Elle est indexée de 3 % par rapport à 2024, passant de 52,54 $ à 54,12 $ pour le tarif à la porte et le taux par tranche de 100 $ diminue, passant de 0,0471 $ à 0,0437 $.

Les emprunts effectués dans le cadre du PDI permettent d'effectuer l'entretien et la réfection des infrastructures, des parcs et des bâtiments ainsi que d'améliorer la qualité du milieu de vie grâce à de nouvelles installations.

La présentation détaillée du budget 2025 et du PDI 2025 -2034 peut être consultée sur lachine.ca et la webdiffusion de la présentation est accessible sur la chaîne YouTube de l'Arrondissement.

Source : Sophie Lepage, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 622-9598