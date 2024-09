Une programmation automnale flamboyante au Musée de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Cet automne, le Musée de Lachine proposera une programmation extérieure amusante et éducative : un campement militaire façon Nouvelle-France, la découverte par la danse des sculptures du parc René-Lévesque et une fête des récoltes inspiré des foires agricoles. Toutes ces activités sont gratuites.

Sculptour dansé au parc René-Lévesque (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)) Fêtes des récoltes au Musée de Lachine (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal)) Campement militaire de la Nouvelle-France (Groupe CNW/Arrondissement Lachine (Ville de Montréal))

Campement militaire de la Nouvelle-France

Les 21 et 22 septembre, le public est invité à se transporter à l'époque de la Nouvelle-France grâce au campement des Compagnons de la Nouvelle-France et de la Compagnie de Lacorne. Sur le site extérieur du Musée, militaires et civils costumés animeront les lieux et partageront le mode de vie de l'époque avec les visiteurs et les visiteuses. Également sur place, le forgeron M. Bourgeois dévoilera les dessous de son métier tandis que la troupe Danse Cadence invitera les gens à faire quelques pas de danse. D'autres activités sont prévues telles que des parades militaires, du maniement d'armes, des tirs de mousquets, des chants, des histoires et des feux de camp. Les animations se déroulent en continu sauf la nuit! Entrée libre.

Danse autour des sculptures du parc René-Lévesque

Fort de son succès de l'été dernier, le Sculp'tour dansé est de retour dans le cadre des Journées de la culture qui lui a décerné la mention Coup de chapeau. Le 28 septembre à 10 h 30, le public est invité à interpréter les œuvres d'art public du jardin de sculptures du parc René-Lévesque par le mouvement et la danse. À partir d'exercices de la danseuse professionnelle et médiatrice Constance Aubry, les participants seront amenés à délaisser leur position de spectateurs pour prendre part activement à une interprétation des œuvres par la danse. Les participants et les participantes s'inspireront des formes, des couleurs et des textures de l'œuvre pour créer des mouvements. Aucune expérience en danse n'est nécessaire. Prévoir des déplacements sur un terrain inégal. Inscriptions par courriel : [email protected]

La fête des récoltes du Musée

Le samedi 12 octobre de 13 h à 17 h, le Musée offre un moment pour se rassembler et se divertir autour des coutumes qui font partie du folklore québécois. La fête des récoltes est une expérience dans la plus pure tradition des foires agricoles avec des activités découvertes, de la danse folklorique, des chants, des jeux d'adresse, des dégustations de plats dont ceux de la chef Lysanne O'Bomsawin , des démonstrations de techniques de métiers d'art et une fermette. Ce sera l'occasion de célébrer l'abondance et le labeur des travailleurs et des travailleuses qui sèment, cueillent, conservent, transforment et cuisinent les produits de la terre.

À propos du Musée de Lachine

Le Musée de Lachine est un musée municipal dont la mission est de conserver et d'interpréter le site patrimonial Le Ber-Le Moyne, ainsi que de développer et conserver une collection de nature archéologique et historique, afin de faire connaître et de diffuser l'histoire millénaire de la région de Lachine, de l'occupation par les Premières Nations à aujourd'hui. Les bâtiments du Musée étant fermés pour la saison en raison d'une mise aux normes, des activités hors les murs sont prévues.

Information : Nathalie Roberge, chargée de communication, Arrondissement de Lachine, Ville de Montréal, 514 261-8355 | [email protected]