En route vers 2025 - Phase 2 de la modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - En préparation au déploiement de la phase 2 de la modernisation du système de consigne, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction met en place un réseau de lieux de retour robuste, à l'avant-garde et unique en Amérique du Nord. Le concept de lieux de retour, tel qu'imaginé par l'AQRCB, intègre des technologies de pointe pouvant traiter les quelque 5 milliards de contenants de boisson consignés à compter du 1er mars 2025.

« Les lieux de retour Consignaction répondent à de hautes exigences sur le plan du rendement, de l'efficacité et du service à la clientèle grâce au choix judicieux des technologies les plus récentes. La réaction des citoyens est positive. Le modèle proposé aura un grand impact sur les habitudes de récupération des contenants de boissons consignés chez les Québécois », a affirmé le président-directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boisson, Normand Bisson.

Quinze lieux de retour Consignaction ont déjà ouvert leurs portes pour le plus grand bonheur des citoyens. Ces derniers découvrent avec enthousiasme ces espaces de type « boutique » à la facture visuelle moderne qui prennent place progressivement dans le paysage environnemental québécois.

L'innovation au service de la consigne

Après 40 ans, le système de consigne se modernise en tenant compte du principe de responsabilité élargie des producteurs. C'est un pas de géant qui est franchi pour la protection de l'environnement, plus particulièrement en matière de réduction des déchets, de valorisation des matières et d'économie circulaire. C'est dans cet esprit, à titre d'organisme de gestion désigné, que l'AQRCB s'affaire depuis 2022 à mettre sur pied un système de consigne modernisé innovant.

Un réseau hybride

Le réseau Consignaction est désormais hybride, c'est-à-dire que les citoyens et les entreprises peuvent se rendre dans l'un des deux types de lieux de retour : 1) des lieux de retour Consignaction et Consignaction+ réservés uniquement à la récupération des contenants de boissons consignés et 2) des points de retour Zone Consignaction aménagés chez les détaillants participants. Tout est mis en place pour faciliter la récupération des contenants de boissons consignés et inciter la population à consigner davantage en vue d'atteindre le taux de récupération de 90 % d'ici 2032, l'objectif fixé par le gouvernement (Pour plus de détails, consultez la fiche d'information n°4 sur le site Internet).

Pour connaître l'emplacement d'un lieu de retour, les citoyens peuvent consulter la carte des lieux de retour qui se trouve sur le site Internet de Consignaction. Il est à noter que les lieux de retour sont ouverts sept jours par semaine, de 8 h à 18 h, à l'exception des jeudis et des vendredis dont les heures d'ouverture sont de 8 h à 19 h.

Les Québécois récupèrent de plus en plus

Depuis le 1er novembre 2023, le taux de récupération des contenants de boisson retournés pour la consigne connaît une hausse de 9 % alors que le taux de rejet sur le total des contenants de boisson récupérés est de 0,84 %. Parmi les facteurs qui ont contribué à ce succès, on note la hausse du montant de la consigne de 5 cents à 10 cents pour la majorité des contenants, l'ouverture des lieux de retour Consignaction et le fait que toutes les canettes de 100 ml à 2 l sont désormais assujetties à la consigne.

Depuis avril 2024, c'est plus de 11 millions de contenants de boisson consignés qui ont été récupérés dans les lieux de retour, ce qui représente 138000 sessions de retour. La transaction moyenne d'un retour se chiffre à 8,03 $. Quelque 2075 comptes ont été créés avec l'application mobile Consignaction.

Rappel de la phase 2 de la modernisation de la consigne

À compter du 1er mars 2025, la consigne sera élargie à tous les contenants de boisson, de 100 ml à 2 l, en aluminium, en plastique, en verre et en carton multicouche. Le montant de la consigne applicable aux contenants d'aluminium, de plastique, de verre et de carton multicouche est 10 cents, tandis que le montant de la consigne des bouteilles de verre de 500 ml ou plus s'élève à 25 cents.

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boisson (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Annie Jolicoeur, 514 231-5818, [email protected]