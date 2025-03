MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction est fière d'annoncer l'acquisition de Recycan inc., entreprise spécialisée dans la cueillette et la récupération des contenants de boisson consignés au Québec. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans le cadre de la modernisation et l'élargissement du système de consigne, dont la phase 2 est entrée en vigueur samedi dernier, le 1er mars 2025.

« L'intégration de Recycan à notre réseau marque une étape importante dans la transformation du système de consigne québécois. Grâce au maintien de leur expertise éprouvée et de leur solide présence sur le terrain, nous consolidons les opérations de transport et renforçons la fiabilité de la collecte auprès des détaillants. Cette synergie nous permettra d'assurer un service plus efficace, accessible et performant à l'échelle de la province, au service de nos partenaires, des entreprises et surtout des citoyennes et citoyens », souligne Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

« Je suis très fier que Recycan ait été un artisan de la réussite du système de consigne au Québec et avec les changements à venir, je suis confiant que Recycan jouera un rôle clé dans l'élargissement de la consigne », ajoute Jean Robitaille, directeur général sortant chez Recycan.

Un réseau consolidé pour une gestion optimale

Le 1er mars 2025, la phase 2 de la modernisation et de l'élargissement du système de consigne québécois est entrée en vigueur, avec l'inclusion de tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique de 100 ml à 2 l. Avec l'ajout de quelque 1,2 milliard de nouveaux contenants en plastique consignés chaque année, l'optimisation des opérations logistiques devient essentielle.

Recycan, qui opère depuis près de 30 ans dans la récupération, apporte un savoir-faire précieux qui bonifie les opérations de transport dans le réseau de la consigne. Son acquisition permettra une meilleure coordination des activités de collecte et de transport, offrant ainsi une plus grande efficacité aux détaillants et aux partenaires de la chaîne de récupération.

L'intégration de Recycan assurera ainsi une logistique plus fluide et efficace. Cette consolidation permet :

Une meilleure coordination du transport des matières consignées sur l'ensemble du territoire québécois;

Une fiabilité accrue des opérations de collecte, garantissant aux détaillants un service régulier et optimisé;

Une réduction des impacts environnementaux grâce à une gestion plus efficiente des ressources.

Un engagement renouvelé envers l'économie circulaire

Avec cette acquisition, l'AQRCB/Consignaction réaffirme son engagement envers un Québec plus vert et plus durable. En misant sur l'innovation, la collaboration et la performance, l'AQRCB continue d'améliorer les infrastructures de retour et de collecte pour assurer la réussite du système de consigne élargi et modernisé.

« L'expansion de notre réseau repose sur des bases solides et des partenariats durables avec tous les acteurs du secteur. Cette nouvelle acquisition nous permet d'être encore mieux positionnés pour atteindre notre objectif ambitieux d'un taux de récupération de 90 % d'ici 2032. Ensemble, nous bâtissons un système de consigne plus performant et plus vert au bénéfice de tous », conclut Normand Bisson.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

À propos de Recycan

Fondée en 1995, Recycan inc. est une entreprise spécialisée dans la récupération des contenants consignés au Québec. Collaborant avec les Brasseries Labatt du Canada et Molson Coors Canada, elle compte plus de 10 entrepôts, 70 employés et dessert des milliers de clients à travers la province. Son engagement envers la préservation de l'environnement en fait un acteur clé du recyclage au Québec.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]