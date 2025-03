Phase 2 de la modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 1er mars 2025 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction rappelle l'entrée en vigueur, dès aujourd'hui, 1er mars, de la phase 2 de la modernisation et de l'élargissement de la consigne. Tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, sont désormais consignés au montant de 10 cents : bouteilles d'eau, d'eau pétillante, de lait, de jus, de boissons gazeuses et même certaines bouteilles de spiritueux. Le Québec contribuera ainsi à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage, faisant de notre province un exemple à suivre.

« Avec plus d'un milliard de contenants de boisson en plastique qui s'ajoutent à la consigne, le geste citoyen de récupérer les bouteilles de plastique va avoir un réel impact très positif sur notre empreinte environnementale », a déclaré Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

Un système de consigne modernisé et accessible

Cette deuxième phase de l'élargissement constitue une phase clé dans la modernisation du système de consigne. Elle s'inscrit dans une vision ambitieuse visant à consigner cinq milliards de contenants chaque année, avec un objectif de taux de récupération de 90 % d'ici 2032.

« La modernisation de la consigne représente un changement de fond majeur pour le Québec, qui nous permet d'améliorer significativement la récupération, la réutilisation et la valorisation des contenants de boisson. En misant sur le tri à la source, nous favorisons une meilleure qualité des matières, essentielle pour assurer un recyclage efficace et de haute valeur. Ce vaste chantier est le fruit d'un travail de longue haleine qui témoigne de la volonté collective de bâtir une économie plus circulaire et durable pour le Québec », a déclaré Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Transformation du réseau

Dès aujourd'hui, les citoyens auront accès à plus de 3500 lieux de retour à travers le Québec. Ce réseau hybride inclut des points de retour Zone Consignaction chez les détaillants participants et des lieux de retour Consignaction et Consignaction+, exclusivement réservés à la récupération des contenants de boisson consignés. Près d'une cinquantaine de lieux de retour Consignaction et Consignaction+ ont ouvert leurs portes dans l'ensemble du Québec. Consultez la carte des lieux de retour : www.consignaction.ca/carte-des-lieux-de-retour/

« Nous partageons l'enthousiasme des citoyens concernant l'élargissement de la consigne. Beaucoup attendaient avec impatience le 1er mars. Nous suggérons bien entendu de ne pas se précipiter dès le premier jour pour éviter une surcharge auprès des détaillants » a ajouté Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

Le Québec est prêt à relever ce défi environnemental !

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

Pour plus de détails, consultez les fiches d'informations dans la section Documents d'information au lien suivant : https://consignaction.ca/a-propos/salle-de-presse/

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]