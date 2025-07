MONTRÉAL, le 30 juin 2025 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) accueille avec satisfaction la fin de l'enquête administrative menée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et prend acte de ses conclusions, lesquelles ne révèlent aucun élément préoccupant. Cette étape étant franchie, l'AQRCB peut désormais tourner cette page et accélérer le déploiement du système modernisé de consigne.

Par ailleurs, l'AQRCB prend note des cinq avis de non-conformité au Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants, émis par le MELCCFP. À cet égard, elle précise que certains des éléments relevés avaient été corrigés avant même que l'enquête administrative ne débute. D'autres avis feront l'objet d'un plan de mesures correctives, dont les détails afférents seront transmis au ministère, tel que prescrit.

Quant aux éléments du règlement dont la conformité se révèle techniquement irréalisable, l'AQRCB s'engage à mener, durant la période estivale, des discussions constructives avec les autorités ministérielles afin d'identifier les voies de passage requises et convenir, le cas échéant, des ajustements nécessaires.

Pour l'AQRCB, la conclusion de cette enquête administrative représente un tournant positif, après plusieurs mois de mobilisation intensive des ressources pour assurer une pleine collaboration au processus. L'organisation est plus que jamais déterminée à poursuivre le travail colossal permettant le déploiement du système de consigne le plus innovant au monde, dans la foulée du lancement réussi de la deuxième phase de la modernisation, le 1er mars 2025.

« Le conseil d'administration accueille avec intérêt les conclusions du ministère. Nous avons toujours eu pleine confiance en l'expertise, la rigueur et l'engagement de l'équipe de l'AQRCB et en l'intégrité du processus mis en place. Cette étape franchie, nous pouvons concentrer toutes nos énergies à poursuivre l'implantation d'un système qui transforme radicalement et positivement la gestion des contenants au Québec », a affirmé Philippe Roy, président du conseil d'administration de l'AQRCB.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

Pour plus de détails, consultez les fiches d'informations dans la section Documents d'information au lien suivant : https://consignaction.ca/a-propos/salle-de-presse/

SOURCES :

- L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

- Consignaction

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, [email protected], (514) 652-6887