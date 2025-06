MONTRÉAL, le 1er juin 2025 /CNW/ - Trois mois après l'entrée en vigueur de la phase 2 de la modernisation de la consigne, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction dresse un bilan des plus positifs. Depuis le 1er mars, l'élargissement de la consigne à tous les contenants de boisson en plastique de 100 ml à 2 L s'est déployé de manière harmonieuse, soutenu par l'adhésion enthousiaste des citoyens, la convivialité du réseau mis en place et l'engagement constant des partenaires sur le terrain.

Une infrastructure en déploiement soutenu

Depuis l'inauguration du tout premier lieu de retour Consignaction+ en avril 2024, le réseau s'est rapidement développé : on compte maintenant un total de 50 lieux de retour en activité à travers le Québec dont 11 Consignaction+ et 39 Consignaction. Plus de 130 millions de contenants consignés y ont déjà été rapportés, un chiffre révélateur de l'engagement citoyen lorsque des infrastructures efficaces et accessibles sont offertes. Pour soutenir cette croissance, plus de 140 baux ont également été signés en vue de l'ouverture de nouvelles installations.

L'application mobile Consignaction connaît également un essor notable, avec déjà 72 000 utilisateurs actifs. Elle permet de recevoir les remboursements de consigne de façon électronique et sécurisée lorsqu'on rapporte ses contenants de boisson consignés dans les lieux de retour Consignaction ou Consignaction+. Facile d'utilisation, elle offre une alternative pratique à l'argent comptant, tout en permettant aux utilisateurs de suivre l'historique de leurs dépôts et de gérer leurs remboursements en quelques clics.

« Consignaction travaille sans relâche afin d'offrir un système de consigne moderne, efficace et accessible pour la population. L'enthousiasme des citoyens qui adoptent notre réseau, combiné à l'engagement de nos partenaires, témoigne de la mobilisation remarquable et de la force collective qui nous permettent de faire évoluer durablement notre façon de récupérer les contenants de boisson. », souligne Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

Un pas de plus vers un réseau à la hauteur du Québec

Cette dynamique continuera de s'intensifier grâce à un déploiement structuré et soutenu, récemment appuyé par un nouveau partenaire financier, qui permettra d'accélérer l'ouverture de nouveaux lieux de retour et de faciliter l'intégration de technologies de pointe.

L'AQRCB poursuit activement le déploiement de son réseau avec une volonté affirmée de rendre la consigne toujours plus accessible, simple et performante, partout au Québec.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, (514) 652-6887, [email protected]