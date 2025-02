MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction rappelle l'entrée en vigueur, dès le 1er mars 2025, de la phase 2 de la modernisation et de l'élargissement de la consigne, marquant un tournant majeur pour la protection de l'environnement au Québec. Avec cet élargissement, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, seront désormais consignés au montant de 10 cents. Le Québec contribuera ainsi à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage, faisant de notre province un exemple à suivre.

Un système de consigne modernisé et accessible

Cette deuxième phase de l'élargissement constitue une phase clé dans la modernisation du système de consigne faisant suite à la première phase de novembre 2023. Il s'inscrit dans une vision ambitieuse visant à consigner cinq milliards de contenants chaque année, avec un objectif de taux de récupération de 90 % d'ici 2032.

Pour les citoyens, cette nouvelle mesure simplifie et uniformise le système de consigne, leur permettant de retourner encore plus de contenants de boisson et d'agir concrètement pour l'environnement. Tous les types de contenants de boisson prête-à-boire en plastique de 100 ml à 2 l : bouteilles d'eau, d'eau pétillante, de lait, de jus, de boissons gazeuses et même certaines bouteilles de spiritueux pourront être retournées afin d'obtenir le remboursement du montant de la consigne payée à l'achat.

Transformation du réseau

Le 1er mars 2025, les citoyens auront accès à plus de 3500 lieux de retour à travers le Québec. Ce réseau hybride inclut des points de retour Zone Consignaction chez les détaillants participants et des lieux de retour Consignaction et Consignaction+, exclusivement réservés à la récupération des contenants de boisson consignés. Près d'une cinquantaine de lieux de retour Consignaction et Consignaction+ ont ouvert leurs portes dans l'ensemble du Québec.

- Point de retour Zone Consignaction : points de retour situés chez les détaillants participants, équipés de récupératrices automatisées pour le retour à l'unité. Les remboursements peuvent être effectués en argent comptant.

- Lieux de retour Consignaction : espaces de type boutique destinés aux citoyens, équipés de récupératrices automatisées pour le retour à l'unité, ainsi que d'un service de retour express permettant le dépôt de sacs transparents de contenants non triés. Les remboursements peuvent être effectués en argent comptant pour le retour à l'unité ou par voie électronique sécurisée via l'application mobile Consignaction pour le retour à l'unité ou le retour express.

- Lieux de retour Consignaction+ : ces lieux de retour sont destinés aux citoyens, aux institutions, aux commerces et aux entreprises. Ils offrent, en plus des services précédents, une option de retour en vrac pour de très grandes quantités de contenants non triés. Les équipements de haute performance permettent de trier et de décompter rapidement les contenants, assurant une efficacité accrue. Les remboursements peuvent être effectués en argent comptant ou par voie électronique sécurisée via l'application mobile Consignaction.

Tous les lieux de retour sont facilement accessibles et conçus pour être sur le parcours habituel de magasinage des citoyens. De plus, ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, garantissant une inclusivité pour tous. La carte des lieux de retour peut être consultée au www.consignaction.ca/carte-des-lieux-de-retour/

« À compter du 1er mars, les citoyens bénéficieront d'un réseau exceptionnel et innovant qui facilitera l'adoption de pratiques écologiques, en retournant et récupérant les contenants de boisson consignés. Nous sommes fiers de poursuivre le déploiement de ce réseau avec détermination et enthousiasme au cours des prochains mois, en ajoutant progressivement de nombreux lieux de retour Consignaction et Consignaction+ », a déclaré Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

Le Québec est prêt à relever ce défi environnemental. Dès le 1er mars 2025, chaque geste comptera encore plus pour un avenir durable !

