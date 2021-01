Le partenariat permet à la nouvelle initiative de la Fondation Brain Canada de combler les lacunes en matière de recherche et de soins accentuées par la crise de la COVID-19

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Brain Canada et Bell Cause pour la cause ont annoncé aujourd'hui la création de leur programme de recherche en santé mentale. Celui-ci vise à accélérer la recherche canadienne sur le cerveau, mais aussi à atténuer les répercussions de la COVID-19 sur les soins de santé mentale. Le programme est financé par le don de deux millions de dollars de Bell Cause pour la cause et par le don de la même somme du gouvernement fédéral, par le biais du Fonds canadien de recherche sur le cerveau.

« La santé du cerveau est un enjeu sociétal de plus en plus important. C'est pourquoi nous avons un besoin grandissant de données scientifiques pour étayer de nouveaux traitements, a soulevé Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada. Ce nouveau programme de recherche prend des mesures substantielles pour relever ces défis complexes en faisant la promotion de la recherche collaborative et interdisciplinaire. »

« Nous sommes fiers de nous associer avec le gouvernement fédéral et la Fondation Brain Canada pour investir dans de la recherche immédiate qui contribuera grandement à l'efficacité, à la durabilité et à l'accessibilité des soins de santé mentale, maintenant comme sur le long terme, a élaboré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Le programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de Brain Canada appuie de la recherche novatrice et transformatrice visant à accélérer l'intégration de connaissances scientifiques émergentes dans le développement et l'amélioration des soins en santé mentale. »

La crise de la COVID-19 a accentué le besoin d'initiatives plus poussées en recherche et en soins en santé mentale. En effet, plus de 60 % des Canadiens déjà aux prises avec une maladie mentale et 40 % de tous les Canadiens affirment que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie.

« C'est maintenant le temps d'agir, a déclaré la Dre Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de Brain Canada. Ce programme de recherche arrive à un moment charnière. La prochaine vague de la pandémie sera la crise de la santé mentale. Nous devons nous assurer que notre réseau de santé a la capacité de répondre à la demande grandissante pour les ressources, les services et les options de traitement en santé mentale. Pour faire des avancées dans ce domaine, nous devons utiliser des connaissances nouvelles et émergentes et trouver des moyens de les mettre en œuvre pour atteindre des résultats constructifs pour les Canadiens. »

« Nous traversons tous une période de stress, et nous savons que les Canadiens voient leur santé mentale se détériorer en ce moment, a commenté le Dr Gustavo Turecki, directeur du département de psychiatrie de l'Université McGill et codirecteur de la Banque de cerveaux Douglas - Bell Canada, basée à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Ce nouveau don de Bell Cause pour la cause et de Brain Canada pour la recherche arrive à un moment crucial. Il inspirera des percées scientifiques et financera de la recherche qui contribuera à l'amélioration de la santé mentale des Canadiens. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 28 janvier

La Journée Bell Cause pour la cause est ce jeudi, une journée où tous les Canadiens participeront à la conversation mondiale sur la santé mentale. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous joindre à la conversation et directement contribuer à accroître le montant des dons de Bell à des programmes de santé mentale canadiens tout simplement en participant.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook , Instagram , Pinterest , Snapchat , TikTok , Twitter et YouTube , et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada est un organisme sans but lucratif national qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. L'organisme joue un rôle fédérateur unique et précieux auprès des acteurs de la recherche sur le cerveau. La Fondation Brain Canada sait qu'une meilleure compréhension des rouages du cerveau contribue à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la guérison des troubles neurologiques, ce qui améliore la santé et la qualité de vie de tous les Canadiens. Pour en savoir plus, veuillez consulter braincanada.ca.

