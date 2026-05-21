/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean-François Simard fera une annonce concernant une mesure d'emploi destinée aux jeunes diplômés/
Nouvelles fournies parMinistère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
21 mai, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce relative à une mesure d'emploi destinée aux jeunes diplômés du Québec.
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Date :
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Jeudi 21 mai 2026
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Heure :
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10 h
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Lieu :
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Québec (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)
Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].
SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796
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