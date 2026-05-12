Un meilleur accès à des locaux adaptés et abordables pour les organismes communautaires

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Les organismes communautaires pourront bénéficier d'un meilleur accès à des locaux adaptés, abordables et durables grâce au soutien du gouvernement du Québec. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Soixante millions de dollars seront mis au service des organismes communautaires pour répondre à leurs besoins immobiliers, dans le cadre d'un investissement gouvernemental de près de 20 millions de dollars. Dans ce contexte, le gouvernement agit pour améliorer l'accès à des locaux abordables et adaptés, afin de renforcer l'accès de la population à des ressources de proximité.

Des innovations pour mieux loger les organismes communautaires

Une somme de 9,3 millions de dollars est investie pour bonifier l'Initiative immobilière communautaire, un fonds d'une valeur totale de 50 millions de dollars piloté par la Fiducie du Chantier de l'économie sociale.

L'Initiative propose trois leviers financiers complémentaires qui seront accessibles dans l'ensemble du Québec :

un prêt à l'accompagnement pour structurer les projets;

un fonds d'acquisition social pour faciliter l'achat d'immeubles ou de terrains;

un fonds d'investissement social pour soutenir la rénovation ou la construction à long terme.

Par ailleurs, indépendamment de ce fonds, plus de 10 millions de dollars sont confiés à la Table nationale des corporations de développement communautaire :

838 000 $ seront consacrés à l'accompagnement nécessaire au déploiement de l'Initiative à l'échelle nationale;

9,2 millions de dollars serviront à payer les frais de rénovation de locaux et le déménagement, le cas échéant, d'organismes communautaires de partout au Québec.

Des organismes mieux logés pour mieux accompagner

En soutenant ces projets, le gouvernement du Québec contribue à

réduire l'insécurité locative du milieu communautaire;

offrir des lieux plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des organismes communautaires;

maintenir des services de proximité partout au Québec, en milieu urbain comme en milieu rural;

renforcer la capacité d'agir des organismes.

Citation

« Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans la vie de nos communautés. Avec cet investissement majeur, notre gouvernement leur donne les moyens de se développer dans des espaces adaptés, abordables et durables, afin qu'ils puissent continuer d'offrir des services de proximité partout au Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

L'appui à l'Initiative immobilière communautaire s'inscrit dans le prolongement de l'initiative mise en place dans le Grand Montréal et lancée en 2021 grâce à la mobilisation de plus d'une quinzaine de partenaires. À ce jour, plus de 20 prêts ont été autorisés, 17 projets ont été soutenus et près de 60 organismes sont mieux logés. Des dizaines de milliers de pieds carrés ont ainsi été préservés au bénéfice des communautés.

Les appuis annoncés s'inscrivent dans la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Les investissements prévus du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ont plus que doublé, dépassant 19,5 millions de dollars.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]