Avis aux médias - Le ministre Jean-François Simard fera une annonce concernant une mesure d'emploi destinée aux jeunes diplômés

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce relative à une mesure d'emploi destinée aux jeunes diplômés du Québec.

Date : Jeudi 21 mai 2026

Heure : 10 h

Lieu : Québec (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)



Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796