GATINEAU, QC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent l'accès aux soins de santé, quel que soit leur lieu de résidence. Il est donc essentiel d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les collectivités rurales et éloignées afin de veiller à ce que les Canadiens partout au pays obtiennent les soins de qualité dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a procédé à la publication préalable des modifications proposées au Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants et au Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants dans la partie I de la Gazette du Canada. Grâce à ces modifications, un plus grand nombre de médecins et d'infirmiers et infirmières travaillant dans des collectivités rurales ou éloignées mal desservies seraient admissibles à la dispense de remboursement des prêts d'études canadiens.

Pour attirer davantage de travailleurs de la santé dans les régions qui en ont le plus besoin, le gouvernement propose de modifier la définition d'une « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », de sorte que les médecins de famille et le personnel infirmier travaillant dans des centres urbains de 30 000 habitants ou moins soient admissibles à la dispense de remboursement des prêts d'études canadiens. La liste des collectivités visées par la dispense serait mise à jour tous les cinq ans, lors de la publication des nouvelles données du recensement de la population.

Cette mesure devrait inciter plus de 900 médecins de famille, infirmières et infirmiers à aller travailler dans ces collectivités. Tous les Canadiens sont invités à commenter le projet de règlement dans la Gazette du Canada d'ici le 29 juillet.

Grâce au Programme canadien d'aide financière aux étudiants, le gouvernement rend les études postsecondaires plus abordables et plus accessibles. À l'automne 2023, il a augmenté de 50 % le montant maximal des prêts d'études canadiens exonéré du remboursement pour les médecins de famille et le personnel infirmier qui travaillent dans des collectivités rurales ou éloignées mal desservies. Ainsi, les médecins de famille et les résidents et résidentes en médecine familiale sont maintenant admissibles à une dispense pouvant atteindre 60 000 $ sur cinq ans, alors que le personnel infirmier, dont les infirmiers praticiens et infirmières praticiennes, est admissible à une dispense pouvant atteindre 30 000 $ sur cinq ans.

Citation

« L'accès aux soins de santé dans les régions rurales ou éloignées est essentiel pour bâtir des collectivités fortes. Les modifications annoncées aujourd'hui donneront aux médecins de famille et au personnel infirmier le soutien dont ces personnes ont besoin pour fournir des soins de qualité aux membres de nos collectivités qui en ont le plus besoin, tout en attirant de nouveaux professionnels de la santé qui contribueront à notre réseau de soins de santé en pleine croissance. Ainsi, la population canadienne partout au pays pourra avoir accès aux soins de santé dont elle a besoin. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Faits en bref

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants offre des bourses et des prêts d'études canadiens aux étudiants pour les aider à payer leurs études postsecondaires.

La dispense de remboursement des prêts d'études canadiens pour les médecins de famille, les résidents et résidentes en médecine familiale et le personnel infirmier, dont le personnel infirmier praticien, ne s'applique qu'à la portion fédérale des prêts d'études.

Le Programme collabore avec 10 provinces et territoires pour fournir une aide financière aux étudiants. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut reçoivent des paiements compensatoires du gouvernement du Canada pour administrer leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants.

reçoivent des paiements compensatoires du gouvernement du Canada pour administrer leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants. Les collectivités de plus de 30 000 habitants qui sont actuellement admissibles à la dispense le resteront jusqu'au Recensement de 2026.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'élargir de façon permanente l'admissibilité au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens pour qu'il vise un plus grand nombre de professionnels de la santé et des services sociaux qui travaillent dans les collectivités rurales ou éloignées, notamment le personnel éducatif de la petite enfance, les dentistes, les hygiénistes dentaires, les pharmaciens, les sages-femmes, le personnel enseignant, les travailleurs sociaux, les psychologues, les préposés aux services de soutien à la personne et les physiothérapeutes. Le coût estimatif de cette mesure s'élève à 301,7 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2025- 2026, et à 100,1 millions de dollars par la suite.

à 100,1 millions de dollars par la suite. La liste élargie des professions admissibles au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens devrait être en vigueur à compter de l'année 2025-2026, sous réserve des approbations législatives et réglementaires requises.

Liens connexes

Budget de 2024

Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants

Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

À propos du Programme canadien d'aide financière aux étudiants

Le Canada répond à la demande de main‑d'œuvre actuelle et émergente dans le secteur des soins de santé

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, 343-573-1846, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]