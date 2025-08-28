Un partenariat performant : 600 logements abordables pour aînés de plus seront construits rapidement par Mission Unitaînés

GRANBY, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec la Ville de Granby, ont inauguré aujourd'hui la toute première bâtisse construite grâce à l'entente de partenariat avec l'organisme Mission Unitaînés. Cet événement a aussi été l'occasion d'annoncer que 600 logements abordables supplémentaires seront livrés au cours des 2 prochaines années dans 6 villes du Québec : Laval, Valleyfield, Québec, Victoriaville, Trois-Rivières et Saguenay.

Les 6 milieux de vie seront construits grâce à de nouveaux investissements des gouvernements du Québec et du Canada de 135,1 M$. Cette somme est liée aux 992 M$ du gouvernement fédéral versés au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et aux nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.

Rappelons que la première phase du projet de Mission Unitaînés, entamée en 2024, visait à ajouter rapidement 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 nouvelles résidences dans 11 villes différentes. La deuxième phase annoncée aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des efforts déployés collectivement pour répondre à la demande croissante de logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à faible revenu.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a rappelé le caractère inédit et les avantages considérables de ce partenariat aux médias, en compagnie de M. Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi, de Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby, de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, et de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés.

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. J'étais convaincue que le partenariat avec Mission Unitaînés porterait fruit et aujourd'hui, je me réjouis de constater le résultat concret à Granby. Je me réjouis tout autant d'annoncer que 600 logements de plus sortiront de terre grâce à cette collaboration. C'est la preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec notre partenaire fédéral et les municipalités, pour mieux loger nos aînés au Québec. Ce projet était ambitieux et il continue de m'emballer, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. Je suis résolue à livrer des résultats pour tous les Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Aujourd'hui, grâce à la collaboration entre les gouvernements du Québec et du Canada, la Ville de Granby et notre partenaire Mission Unitaînés, et grâce à leur engagement, nous franchissons une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des aînés. Le nouveau milieu de vie qu'on inaugure aujourd'hui est une preuve tangible de notre volonté de bâtir des communautés inclusives et solidaires, où chacun et chacune puisse vivre dans la dignité et en sécurité. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales aux problèmes de logement. Ce projet permettra de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des aînés, ici à Granby, mais aussi dans 6 autres villes à travers le Québec. En collaboration avec le gouvernement du Québec, les municipalités et Mission Unitaînés, nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes et un Canada plus solidaire pour toutes et tous. »

Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi

« Ce projet incarne pleinement notre vision d'un Québec où chaque personne aînée a droit à un milieu de vie sécuritaire, abordable et inclusif. Grâce à ce partenariat ambitieux, nous répondons concrètement aux besoins des aînés à faible revenu, tout en favorisant leur inclusion sociale et leur qualité de vie. Ce projet est aussi en parfaite cohérence avec notre plan d'action La fierté de vieillir qui vise à créer des milieux de vie accueillants pour les personnes aînées. Je suis fière de constater que nos actions portent fruit et que notre gouvernement continue de livrer des résultats concrets pour celles et ceux qui ont bâti notre société le Québec. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis honorée que Granby soit la première ville au Québec à inaugurer un projet d'habitation signé Mission Unitaînés. Cet immeuble de 100 logements abordables situé au centre-ville de Granby permet à notre communauté de compter sur un nouveau milieu de vie pour les personnes aînées autonomes. Je tiens à remercier tous les partenaires pour leur engagement et leur collaboration exceptionnelle dans ce projet qui répond aux demandes de notre communauté et, particulièrement, à saluer le don philanthropique de M. Luc Maurice. Je remercie également l'expertise et la rigueur des services municipaux, qui ont su rapidement mettre en place les conditions de réalisation du projet. Nous franchissons, une fois de plus, une étape importante dans la bonification de l'offre de logements abordables dans notre région. Je suis aussi convaincue que la gestion réalisée ultérieurement par la Corporation Action Logements Granby assurera le succès du projet au sein de la communauté. J'en profite pour remercier sincèrement l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, qui voit d'ores et déjà à l'accueil des premiers occupants. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers d'avoir réalisé cette vision et de savoir que, dès le mois prochain, des aînés pourront emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. Cette vision se poursuivra avec une seconde phase, et nous sommes très reconnaissants de continuer sur cette lancée et de bientôt pouvoir offrir encore davantage de logements à plus de 1 800 personnes aînées du Québec. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

« Nous sommes fiers et ravis de collaborer avec la Ville de Granby et Mission Unitainés pour offrir des logements de qualité, accessibles à tous. Ce projet incarne notre vision d'un Granby plus solidaire, plus inclusif. Merci à tous nos partenaires pour leur engagement. »

Robert Riel, président du conseil d'administration de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville

Fait saillant :

Le milieu de vie inauguré à Granby comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. Les premiers locataires emménageront au cours des prochaines semaines.





Un partenariat multipartite, novateur et performant

En vertu d'un investissement additionnel des 2 ordres de gouvernement de 135,1 M$, 6 immeubles de 100 logements seront érigés dans 6 villes du Québec au cours des 2 prochaines années. Cet investissement s'inscrit dans la continuité de celui de 235 M$, en 2024, qui visait à construire 1 100 logements abordables dans 11 villes québécoises.

Le financement gouvernemental est lié aux 992 M$ du gouvernement fédéral versés au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et aux nouveaux investissements de 992 M$ annoncés par le Québec lors de ses mises à jour économiques de l'automne 2023 et 2024.

La contribution de chaque municipalité engagée dans un projet de construction représente entre 3 M$ et 5 M$, en nature ou sous forme de subvention. Cela inclut la cession d'un terrain prêt pour la construction, un congé de taxes pour une durée de trois années à compter de la date de cession du terrain avec le bâtiment et un permis de construction (ou subventions équivalentes), et les raccordements aux services.

Quant à l'organisme caritatif Mission Unitaînés, il prendra en charge le développement et la réalisation des 6 bâtiments. Au terme de la construction, il remettra à la municipalité, ou à un organisme à but non lucratif désigné par la municipalité, un bâtiment prêt à être mis en service pour une somme symbolique, et ce, sans hypothèque. De plus, chacun des immeubles sera doté d'un fonds de réserve de 500 000 $ provenant d'un don philanthropique de M. Luc Maurice. D'autres partenaires viendront compléter le financement par des contributions philanthropiques destinées à bonifier la qualité de vie des résidentes et résidents.

Notamment grâce aux économies d'échelle réalisées et à l'expertise des partenaires, ce nouveau modèle présente l'avantage de créer 600 logements à un coût inférieur aux logements actuellement en construction par la Société d'habitation du Québec (SHQ) dans plusieurs régions du Québec. Il permet également d'assurer que les immeubles seront exempts de dettes.

