Inauguration de la Villa Espace-Vie à Saint-Augustin-de-Desmaures

QUÉBEC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et l'organisme Espace-Vie TSA ont inauguré aujourd'hui, à Saint-Augustin-de-Desmaures, la Villa Espace-Vie, un projet résidentiel novateur destiné à des adultes autistes devant relever de grands défis.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Québec-Centre, l'honorable Jean-Yves Duclos, de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, de la ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, du ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, de la directrice générale de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, Mme Caroline Tremblay, de la présidente de l'organisme Espace-Vie TSA, Mme Marie-Josée Dutil, des familles des futurs locataires des lieux, de nombreux donateurs privés et bénévoles ainsi que de toute l'équipe d'Espace-Vie TSA.

La réalisation de ce milieu de vie, qui comprend trois logements totalisant neuf chambres, représente un investissement de plus de 7,6 M$, incluant l'aménagement d'un centre d'activités de jour.

Le gouvernement du Canada a participé à ce projet en versant à l'organisme près de 5,5 M$ sous forme de prêts à faible taux d'intérêt et de prêts-subventions, provenant du Fonds pour le logement abordable.

Le gouvernement du Québec contribue au projet pour près de 650 000 $ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Pour sa part, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a fait don d'un terrain d'une valeur de 1,2 M$.

Enfin, Espace-Vie TSA a pu compter sur la grande générosité de donateurs privés, ce qui a permis de recueillir plus de 3 M$, dépassant ainsi l'objectif initial de 2,7 M$. Ces fonds ont servi à la construction de la Villa et à l'aménagement du centre d'activités de jour. L'organisme a également récolté une somme de 750 000$ qui est réservée à soutenir les opérations de la Villa au cours des prochaines années.

« Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet a permis de créer rapidement des logements pour les adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme au Québec, dont les besoins en matière de logement sont urgents. Je suis fier que notre gouvernement fasse partie des partenaires qui rendent ce développement possible. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Dans le contexte actuel où la pression sur le marché du logement se fait sentir partout au Québec, notre gouvernement agit sur tous les fronts pour élargir l'offre de logements disponibles. Des projets comme la Villa Espace-Vie démontrent qu'il est possible de créer des milieux de vie adaptés et abordables, qui répondent à des besoins bien précis, tout en contribuant à l'effort collectif pour loger les Québécoises et de Québécois. »

Sonia Bélanger , ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides

« La concrétisation de ce projet témoigne de l'effort collectif de parents, de donateurs et de bénévoles, unis pour offrir un espace de vie adapté et chaleureux à de jeunes adultes à besoins particuliers. Je me réjouis que grâce au Fonds pour le logement abordable, le gouvernement fédéral puisse soutenir un projet comme Villa Espace-Vie, permettant ainsi de contribuer à la réussite de celui-ci. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« Je suis tellement fière d'inaugurer ce projet aujourd'hui, aux côtés de Madame Dutil, de son équipe et des partenaires, avec qui nous avons travaillé fort, notamment par un investissement de 650 000$, pour aboutir à ce résultat. Derrière ce projet, il y a des familles, des bénévoles et des donateurs qui se sont mobilisés pour créer un milieu de vie digne et humain. Ici, chez nous, dans Louis-Hébert. Ensemble, on offre à des adultes vivant avec l'autisme un vrai chez-soi, adapté à leurs besoins, et on leur donne la place qu'ils méritent au cœur de notre communauté.

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert

« Les personnes autistes ont besoin d'un environnement qui favorise leur autonomie et leur épanouissement, au sein d'un projet de vie adapté à leur réalité. Pour ce faire, il faut leur offrir un milieu de vie inclusif, dans leur propre communauté, près de leurs proches. Pour que cette démarche soit pleinement réussie, il est essentiel de leur fournir les services d'accompagnement appropriés. C'est pourquoi je suis très fier que le ministère de la Santé et des Services sociaux ait soutenu ce projet à travers une entente de financement de cinq ans renouvelable, d'un montant de plus de 1,2 million $ par année, destinée à l'accompagnement et à l'apprentissage adaptés à leurs besoins. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est fière d'avoir contribué à la réalisation de ce projet porteur de sens en cédant un terrain offrant un site magnifique aux abords du fleuve. Nous croyons que ce cadre naturel exceptionnel favorisera un milieu de vie de grande qualité, propice au bien-être et à l'épanouissement des personnes qui y vivront. Cet engagement reflète notre volonté de bâtir une communauté inclusive et solidaire. »

Caroline Tremblay, directrice générale de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

« Après plus de 10 ans d'efforts et de démarches, notre vision devient enfin réalité, pour le bien-être des personnes autistes adultes à grands défis! Notre reconnaissance est immense pour le soutien financier reçu, tant gouvernemental que privé. Nous vous remercions de croire en notre approche novatrice pour repenser l'avenir de ces personnes à part entière. Pour nous, ce n'est qu'un début, car nous souhaitons que notre projet parvienne à influencer l'approche résidentielle au bénéfice des milliers d'adultes autistes à grands défis au Québec! »

Marie-Josée Dutil, présidente de l'organisme Espace-Vie TSA

Faits saillants :

Tous les locataires admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Basé sur la prévention de l'anxiété, omniprésente chez une personne autiste et représentant le principal frein à son bien-être et à son intégration, le concept novateur et unique au Québec d'Espace-Vie TSA est spécifiquement développé pour des adultes autistes à grands défis.

L'architecture a été mise à profit pour construire la Villa, pensée et conçue pour offrir une atmosphère relaxante et réconfortante, favorisant les transitions harmonieuses et réduisant les surstimulations pour favoriser l'autodétermination de ses locataires. L'approche Espace-Vie comprend un centre d'activités de jour qui accueille, depuis juin dernier, les 9 futurs locataires de la Villa. À l'hiver 2026, 6 autres adultes autistes à grands défis pourront eux aussi profiter de ces services personnalisés et adaptés à leurs besoins.

Un projet de recherche en partenariat avec la Chaire Autodétermination et Handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières est en cours portant sur l'effet potentiel de l'approche holistique d'Espace-Vie TSA sur les résidents, leurs familles et leurs intervenants. Ce projet permettra aussi d'établir de bonnes pratiques pouvant être répliquées au Québec, dans le réseau public ou privé, pour le mieux-être des personnes autistes à grands défis.

Liste des grands donateurs : Fondation Mirella et Lino Saputo, Fondation Sandra et Alain Bouchard, Fondation Marcelle et Jean Coutu, Fondation Autiste et Majeur, Fonds du Grand Mouvement Desjardins, Beneva, iA Groupe Financier, Groupe Canam, Fasken et BMO Groupe Financier.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos d'Espace-Vie TSA

Espace-Vie TSA est un organisme à but non lucratif reconnu depuis 2013. Sa mission est d'offrir aux personnes adultes autistes à grands défis un réel chez-soi et un centre d'activités de jour, bienveillants, évolutifs, axés sur le bien-être et adaptés à leurs besoins pour favoriser leur autodétermination en leur permettant de développer leur plein potentiel et d'améliorer leur participation sociale. La prévention de l'anxiété constitue l'assise de l'approche d'Espace-Vie TSA.

Espace-Vie TSA profite de l'inauguration de sa Villa pour dévoiler sa nouvelle signature, qui reflète le caractère humain de son approche qui offre un espace pour la vie tout en proclamant fièrement le leitmotiv qui l'anime au quotidien : « Repenser l'avenir des adultes autistes à grands défis ».

Pour en savoir plus sur Espace-Vie: https://www.espacevietsa.org/

