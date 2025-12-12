INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE CONCERNANT DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE OU À RISQUE DE LE DEVENIR

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur des ressources d'hébergement pour les personnes itinérantes ou à risque de le devenir à Montréal.

L'activité se déroulera en présence notamment de :

M me Sonia Bélanger , ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé;

, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé; M me Chantal Rouleau , ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal;

, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal; M. Claude Guay , secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun;

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun; M. Claude Pinard , président du comité exécutif, responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal;

, président du comité exécutif, responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal; M me Josée Lagacé , vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs au Fonds immobilier de solidarité FTQ;

, vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs au Fonds immobilier de solidarité FTQ; M. James Hughes , président et chef de la direction à la Mission Old Brewery;

, président et chef de la direction à la Mission Old Brewery; M. Alexandre Corbeil, directeur général de Ma Chambre;

directeur général de Ma Chambre; M me Valérie Chrétien , directrice générale de L'Artère de l'Est;

, directrice générale de L'Artère de l'Est; et Mme Hélène Hekpazo, attachée de direction à la Maison St-Dominique.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 décembre, 8 h.

DATE : 15 décembre HEURE: 10 h ENDROIT: L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]