INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE CONCERNANT DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE OU À RISQUE DE LE DEVENIR
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
12 déc, 2025, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur des ressources d'hébergement pour les personnes itinérantes ou à risque de le devenir à Montréal.
L'activité se déroulera en présence notamment de :
- Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé;
- Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal;
- M. Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun;
- M. Claude Pinard, président du comité exécutif, responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal;
- Mme Josée Lagacé, vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs au Fonds immobilier de solidarité FTQ;
- M. James Hughes, président et chef de la direction à la Mission Old Brewery;
- M. Alexandre Corbeil, directeur général de Ma Chambre;
- Mme Valérie Chrétien, directrice générale de L'Artère de l'Est;
- et Mme Hélène Hekpazo, attachée de direction à la Maison St-Dominique.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 décembre, 8 h.
|
DATE :
|
15 décembre
|
HEURE:
|
10 h
|
ENDROIT:
|
L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]
