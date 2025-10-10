PRÈS DE 285 000 MÉNAGES SOUTENUS EN 2024-2025

QUÉBEC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - En 2024-2025, la Société d'habitation du Québec (SHQ) a poursuivi l'adaptation de ses programmes afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et à la réalité du marché de l'habitation au Québec. Elle est ainsi venue en aide à près de 285 000 ménages - soit 44 000 de plus que prévu -, dont 89 % sont à faible revenu. Ces résultats sont issus du Rapport annuel de gestion 2024-2025 déposé le 8 octobre dernier à l'Assemblée nationale du Québec par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Sonia Bélanger.

Mises en chantier records à travers le Québec

À la fin de l'exercice 2024-2025, près de 10 000 logements sociaux et abordables financés par la SHQ étaient en chantier à travers le Québec, un sommet. Depuis l'automne 2018, près de 7 G$ d'investissements ont été annoncés pour l'habitation, illustrant la détermination du gouvernement à contrer la crise du logement.

La SHQ agit également comme un levier économique, avec plus de 2,5 G$ accordés en garanties de prêts aux organismes sans but lucratif qui développent des projets d'habitation dans toutes les régions du Québec.

Plus de 310 000 actions concrètes pour les ménages québécois

En 2024-2025, la SHQ a réalisé 310 000 interventions dans ses secteurs d'activité :

Loger des citoyens : 143 946 logements à la disposition des ménages

: 143 946 logements à la disposition des ménages Aider au paiement des loyers : 132 354 ménages aidés dans le parc de logements privés

: 132 354 ménages aidés dans le parc de logements privés Appuyer les priorités régionales et municipales : 5 690 ménages aidés

: 5 690 ménages aidés Soutenir les acteurs du milieu : 141 organismes ou projets soutenus

: 141 organismes ou projets soutenus Soutenir la rénovation et l'adaptation de domiciles : 2 560 logements rénovés

Nouveaux outils financiers pour accélérer la construction de logements

En 2024-2025, la SHQ a continué de diversifier son coffre à outils pour accroître l'offre de logements :

Le statut de développeur qualifié a permis de lancer 1 700 unités avec UTILE et les sociétés de développement Angus et Eximm.

Le Programme de financement en habitation offre désormais des aides financières sous forme de garanties de prêts ou de contributions remboursables, pour soutenir rapidement la création de logements destinés aux ménages à faible ou modeste revenu ou ayant des besoins particuliers.

Des réponses concrètes aux besoins des citoyens

Dans le cadre du Programme de rénovation des HLM, plus de 3 600 logements ont été remis en bon état depuis 2023, portant la proportion du parc public jugé adéquat à 75 %. En 2024-2025, des projets de rénovation totalisant plus de 700 M$ ont été engagés.

La SHQ a livré 28 logements modulaires en Gaspésie et en Jamésie pour y soutenir l'installation de travailleurs et travailleuses de la santé.

Les services d'aide à la recherche de logement, disponibles toute l'année, ont aidé plus de 17 400 ménages lors de la haute période de déménagements en juin et juillet.

Un appel de qualification a été lancé pour la conception et la construction de 500 logements hautement préfabriqués à travers le Québec, dans le cadre de la Stratégie gouvernementale en habitation.

Dans la lutte à l'itinérance, 22 projets ont été retenus pour créer 500 logements destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

