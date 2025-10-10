/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION D'UN PREMIER PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX POUR ADULTES AUTISTES À SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES/

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à participer à une activité de presse soulignant l'inauguration d'un premier projet de logements sociaux pour adultes autistes à grands défis à Saint-Augustin-de-Desmaures. L'activité aura lieu le vendredi 10 octobre, en présence du député de Québec-Centre, l'honorable Jean-Yves Duclos, de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, de la ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, du ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, et de la conseillère du district 6 (Haut-Saint-Laurent) à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, Mme Marie-Josée Tardif.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 10 octobre, 9 h.

DATE : vendredi 10 octobre 2025 HEURE : 10 h NOTE : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Amelia Benattia, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected] ; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]