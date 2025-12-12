INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SHERBROOKE

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la présentation de trois projets de logements sociaux et abordables à Sherbrooke. L'activité se déroulera le 15 décembre en présence de la députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises), Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la mairesse de Sherbrooke, Mme Marie-Claude Bibeau, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 décembre, 12 h.

DATE : 15 décembre 2025

HEURE : 14 h . ENDROIT : Sherbrooke L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription

