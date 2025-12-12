INVITATION AUX MÉDIAS : IMPORTANTE ANNONCE EN HABITATION À GASPÉ
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
12 déc, 2025, 11:17 ET
QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Gaspé invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction de logements sociaux et abordables à Gaspé. L'activité se déroulera le 15 décembre en présence du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, M. Daniel Côté, et de nombreux partenaires du milieu.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 15 décembre, 9 h.
|
DATE :
|
15 décembre 2025
|
HEURE :
|
10 h
|
ENDROIT :
|
Gaspé
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Source : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec
