WALLACE, NS, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni s'engagent à donner aux jeunes canadiens et britanniques des possibilités d'emploi leur permettant d'atteindre leur plein potentiel.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et le très honorable Robert Jenrick, ministre d'État à l'Immigration du Royaume-Uni, ont annoncé la signature d'un nouvel arrangement sur la mobilité des jeunes entre le Canada et le Royaume-Uni. Cet arrangement a été signé par le ministre Fraser et Son Excellence Susannah Goshko, haute-commissaire britannique au Canada.

Dans le cadre de cet arrangement, plus de jeunes canadiens et britanniques bénéficieront de possibilités d'emploi réciproques dans l'autre pays signataire pour une plus longue période grâce à Expérience internationale Canada (EIC) et à Youth Mobility Scheme du Royaume-Uni.

Le nouvel arrangement tire parti du partenariat actuel de mobilité des jeunes, lancé en 2008, qui comporte un certain nombre d'améliorations :

La tranche d'âge admissible, qui était de 18 à 30 ans, passe de 18 à 35 ans.

Deux nouveaux volets - Stage coop international et Jeunes professionnels - seront ajoutés pour s'ajouter à la catégorie actuelle « Vacances-travail » pour les ressortissants britanniques en visite au Canada.

La durée totale pendant laquelle les participants pourront rester au pays passera de deux à trois ans.

La mobilité internationale des jeune aide les jeunes personnes à explorer de nouvelles cultures, langues et sociétés, tout en développant des aptitudes à la vie quotidienne et en améliorant leurs perspectives d'emploi pour l'avenir.

Le Canada et le Royaume-Uni prévoient mettre en œuvre le nouvel arrangement en 2024.

Citations :

« Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus populaires pour le travail et les voyages à l'étranger des jeunes canadiens. Le Canada est tout autant une destination de choix pour les jeunes du Royaume-Uni qui participent à EIC. Ce nouvel arrangement permet aux jeunes canadiens et britanniques de travailler et de voyager dans l'autre pays, tout en profitant des avantages de la mobilité internationale des jeunes. J'encourage les jeunes de ces deux pays à profiter des possibilités que ce programme a à offrir et à explorer de nouvelles cultures, à apprendre de nouvelles aptitudes et à acquérir une expérience et des perspectives internationales. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« En tant que partenaires étroits du Commonwealth, les liens entre le Royaume-Uni et le Canada sont historiques et profonds. Nous sommes fiers d'accueillir tant de Canadiens au Royaume-Uni dans le cadre du programme de mobilité des jeunes, tandis que des milliers de Britanniques ont également bénéficié de cette possibilité à l'étranger.

« L'élargissement du programme offre à un nombre encore plus important de jeunes la possibilité de nouer des liens durables, de développer leurs compétences et de mettre à profit leur expérience pour contribuer à la fois à leur pays d'accueil et à leur retour dans leur pays d'origine. » [traduction]

- Le très honorable Robert Jenrick, ministre d'État à l'Immigration

Faits en bref :

Le programme Expérience internationale Canada (EIC) est un programme réciproque qui permet à de jeunes canadiens et étrangers de travailler et de voyager dans d'autres pays. Le programme comporte trois catégories :

Vacances travail - les participants reçoivent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil afin de financer leur séjour.



Stage coop international - les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui permet aux étudiants d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études.



Jeunes professionnels - les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience de travail ciblée et professionnelle dans leur profession ou leur domaine d'études.

Le Canada a signé des accords ou arrangements sur la mobilité des jeunes avec 37 pays et territoires étrangers.

a signé des accords ou arrangements sur la mobilité des jeunes avec 37 pays et territoires étrangers. Pour la saison 2023, le Canada offrira cette possibilité à près de 90 000 jeunes de pays et de territoires partenaires, ce qui aidera les employeurs canadiens à trouver les travailleurs dont ils ont besoin afin de combler les pénuries de main-d'œuvre partout au pays.

Depuis 2008, plus de 240 000 Canadiens ont participé au programme EIC, et bon nombre d'entre eux sont revenus au pays après avoir vécu des expériences marquantes qui sont précieuses pour leur vie personnelle et professionnelle.

Les jeunes qui ont besoin d'aide pour planifier leur expérience dans le cadre d'EIC peuvent envisager de recourir à des organisations reconnues, qui sont habituellement des organismes de services aux jeunes offrant à ces derniers du soutien en matière de travail et de voyage. Il peut s'agir d'organismes sans but lucratif, à but lucratif ou à caractère éducatif, lesquels peuvent facturer des frais pour leurs services.

Selon le recensement de 2021, on comptait cette année-là 8,5 millions de personnes âgées entre 18 et de 35 ans au Canada, ce qui représente près d'un Canadien sur quatre.

