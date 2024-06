Seulement 37 % des femmes disent que leur employeur offre les ressources nécessaires pour soutenir la santé des femmes.

TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Les femmes jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne. En effet, elle forme près de la moitié de la main-d'œuvre au pays. Toutefois, un rapport récent de la Sun Life montre que 60 % des femmes au travail déclarent que les problèmes de santé liés aux règles, à la ménopause et à la santé reproductive peuvent nuire à leur capacité de faire progresser leur carrière. Sans le soutien adéquat en santé, certaines femmes ressentent le besoin de prendre du recul, de quitter leur poste ou de mettre leur carrière sur pause.

Ce rapport met en évidence la forte incidence que l'écart hommes-femmes en santé continue d'avoir sur les femmes au travail. Il souligne également les obstacles auxquels elles font face :

Quatre femmes au travail sur dix ont dû faire des choix nuisant à leur carrière pour des problèmes de santé ou pour prendre soin de leur famille.

10 % des femmes ont quitté leur emploi ou songent à le faire en raison de symptômes de la ménopause.

Plus de 40 % des demandes de règlement invalidité des femmes sont liées à un trouble mental. Chez les hommes, ce chiffre s'élève à 30 %. Le stress lié aux problèmes de santé reproductive fait partie des raisons mentionnées.

29 % des femmes au travail ont senti le besoin de mentir à leur gestionnaire pour justifier leurs congés de maladie liés à un problème de santé féminin.

« Bien que nous ayons constaté des progrès sur la question du plafond de verre, il reste beaucoup à faire pour offrir un meilleur soutien en matière de santé des femmes. Nous avons besoin d'une plus grande sensibilisation et d'un dialogue ouvert. Discuter de la santé des femmes devrait être aussi normal que de parler d'un mal de dos », explique Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives, Sun Life. « L'écart hommes-femmes n'a pas seulement une incidence sur les femmes, mais aussi sur le marché du travail et la société dans son ensemble. La santé des femmes devrait être un des enjeux principaux ».

Une couche du plafond de verre que les employeurs peuvent aider à briser

Il est essentiel que les employeurs soient proactifs et soutiennent la santé des femmes. Cela peut favoriser la rétention des talents, améliorer la productivité et réduire les coûts liés aux absences et aux congés. Cependant, seulement 37 % des femmes disent que leur employeur offre les ressources adéquates pour soutenir leurs besoins en santé. De plus, seulement 42 % des répondantes trouvent qu'il y a une culture d'ouverture lorsqu'il s'agit d'aborder au travail des enjeux liés à la santé des femmes.

Les employeurs peuvent mieux soutenir les femmes en éliminant les préjugés et en créant un environnement de travail inclusif où il est possible de discuter de la santé des femmes. Il est aussi crucial de fournir les ressources et les outils appropriés pour s'attaquer aux défis en matière de santé des femmes. Cela comprend la contraception, le soutien en santé mentale, l'accès à des physiothérapeutes et à des spécialistes en plancher pelvien, les services liés à la fertilité et les traitements hormonaux. Pour les employeurs qui offrent déjà ces outils et ces ressources, s'assurer que leurs employés sont au courant de ce qui est déjà offert peut faire une grande différence.

« Nous avons commencé à organiser des séances de sensibilisation pour les employés à propos de la santé des femmes et elles ont été accueillies de façon formidable. Tout le monde, y compris les hommes, me dit à quel point il est révélateur de découvrir les défis auxquels les femmes sont confrontées au quotidien », a indiqué Helena Pagano, vice-présidente générale et première directrice, personnes et culture, Sun Life. « Nous sommes fermement convaincus qu'il faut appuyer la santé des femmes à la Sun Life. Les lieux de travail jouent un rôle important, que ce soit en proposant des garanties inclusives, du soutien en santé mentale ou des environnements de travail hybrides. En appuyant les gens à chaque étape de leur vie, nous leur permettons de s'épanouir. L'écart hommes-femmes en santé est un problème pour lequel des solutions existent et sont profitables pour tout le monde ».

La Sun Life fait de la santé des femmes une priorité. Nous investissons dans nos gens, nos produits et nos collectivités pour aider à changer le discours. Par exemple, nous collaborons avec la Fondation canadienne de la ménopause pour sensibiliser les gens et faire tomber les préjugés entourant la santé des femmes. Apprenez-en davantage sur les mesures que nous prenons.

