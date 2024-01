OTTAWA, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Avec l'augmentation de la migration à l'échelle mondiale, le Canada connaît une hausse du nombre de demandeurs d'asile. Bien que le logement et le soutien aux demandeurs d'asile relèvent de la responsabilité des provinces et des municipalités, le gouvernement fédéral reconnaît la nécessité de travailler avec elles pour faire face ensemble à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un financement supplémentaire de 362,4 millions de dollars pour le Programme d'aide au logement provisoire (PALP) dans le cadre de l'exercice financier 2023-2024. Par l'intermédiaire du PALP, le gouvernement du Canada fournit des fonds aux gouvernements provinciaux et aux administrations municipales, selon le principe du partage des frais, afin de répondre aux pressions extraordinaires en matière de logement provisoire résultant de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile.

Ce nouveau financement soutiendra les provinces et les municipalités qui font face à une augmentation de la demande de places dans les centres d'hébergement et contribuera à éviter que les demandeurs d'asile ne se retrouvent sans abri. Le financement d'aujourd'hui s'ajoute aux 212 millions de dollars débloqués l'été dernier dans le cadre du PALP.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les provinces et les municipalités pour mieux répondre au nombre de personnes cherchant refuge au Canada, tout en tenant compte des pressions sociales et infrastructurelles auxquelles sont confrontées nos communautés. Nous continuerons à travailler ensemble, à tous les ordres de gouvernement, pour trouver des solutions à long terme.

« Les provinces et les municipalités sont des partenaires essentiels pour aider à répondre au nombre croissant de demandes d'asile et pour répondre aux besoins des personnes qui fuient la persécution, l'oppression et les conflits. L'annonce d'aujourd'hui permettra de faire en sorte que les demandeurs d'asile et les réfugiés aient un toit et soient protégés du froid. Nous continuerons à être présents pour soutenir les personnes vulnérables et les communautés qui leur fournissent un abri. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a fourni aux provinces et aux municipalités près de 750 millions de dollars pour atténuer les pressions en matière de logement liées à l'asile.

a fourni aux provinces et aux municipalités près de 750 millions de dollars pour atténuer les pressions en matière de logement liées à l'asile. Les provinces et les municipalités qui fournissent un logement provisoire aux demandeurs d'asile sont tenues de présenter des demandes de remboursement des frais. Cela doit être fait avant que le gouvernement du Canada puisse déterminer le montant de sa contribution. Les montants sont déterminés en fonction de ces demandes et de l'enveloppe de financement globale du programme.

puisse déterminer le montant de sa contribution. Les montants sont déterminés en fonction de ces demandes et de l'enveloppe de financement globale du programme. En plus du PALP, le gouvernement fédéral a également rendu des logements temporaires disponibles pour alléger la pression sur les centres d'hébergement locaux. Ces lieux ont été adaptés en fonction des besoins locaux et des demandes croissantes.

Le gouvernement du Canada dispose d'environ 4 000 chambres temporaires dans tout le pays, qui hébergent plus de 7 300 demandeurs d'asile.

dispose d'environ 4 000 chambres temporaires dans tout le pays, qui hébergent plus de 7 300 demandeurs d'asile. Dans le cadre de Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, le gouvernement du Canada s'est également engagé à consacrer près de 4 milliards de dollars sur 9 ans à la lutte contre l'itinérance dans l'ensemble du pays.

s'est également engagé à consacrer près de 4 milliards de dollars sur 9 ans à la lutte contre l'itinérance dans l'ensemble du pays. L'année dernière seulement, IRCC a fourni 2 milliards de dollars pour soutenir les réfugiés et les demandeurs d'asile partout au pays.

Une ventilation plus détaillée de ce nouveau financement annoncé aujourd'hui sera communiquée en temps utile.

