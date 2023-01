EDMONTON, AB, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Un système de garde d'enfants n'est pas seulement une politique sociale, c'est aussi une politique économique. L'accès à un système de garde d'enfants abordable, souple, inclusif et de haute qualité fera croître l'économie, permettra à plus de femmes d'intégrer la population active et offrira à chaque enfant canadien le meilleur départ possible dans la vie. C'est pour cette raison que dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de près de 30 milliards de dollars pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, ont accompagné le ministre des Services à l'enfance de l'Alberta, Mickey Amery, pour annoncer le nouveau Plan d'expansion des garderies à but lucratif et le cadre de contrôle des coûts de l'Alberta, qui fait partie de l'Accord entre le Canada et l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Cela signifie que plus d'enfants de la province auront accès à des services de garde de haute qualité et abordables, puisque jusqu'à 6 000 nouvelles places seront créées d'ici le 31 mars.

Le Plan d'expansion des garderies à but lucratif et le cadre de contrôle des coûts garantiront que les fonds publics seront utilisés judicieusement dans le secteur des services de garde à but lucratif, que les coûts et les revenus des entreprises du secteur de la garde d'enfants demeureront raisonnables et que les revenus excédentaires serviront à améliorer les services de garde dans la province. Le cadre s'appuiera sur l'approche existante de la province, qui a été couronnée de succès et visait à travailler avec le secteur privé, et il orientera la façon dont les fonds fédéraux pourront être utilisés à l'appui de la création de 22 500 places supplémentaires en service de garde parmi les fournisseurs à but lucratif d'ici la fin de l'Accord.

Dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent. De nouvelles places en service de garde agréé seront créées principalement par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui souligne notre engagement envers les fournisseurs de services de garde qui travaillent sur le terrain en Alberta. Notre plan d'expansion créera des places pour les enfants et évitera aux parents d'attendre longtemps pour obtenir des services de garde, tout en garantissant l'utilisation judicieuse de l'argent des contribuables. Nous voulons que plus de familles dont les enfants fréquentent un service de garde agréé puissent bénéficier de services de garde plus abordables. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Les mesures annoncées aujourd'hui représentent un gain pour les familles de l'Alberta. Par exemple, elles n'auront plus à faire un choix entre travailler et s'occuper de leurs enfants lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement du Canada collabore avec le gouvernement provincial et le réseau existant de services de garde de l'Alberta afin de créer 22 500 nouvelles places en service de garde et d'offrir aux parents la souplesse et les options dont ils ont besoin. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault

« Nous demeurons entièrement déterminés à appuyer la création d'un système de garde d'enfants qui convient le mieux aux familles de l'Alberta en offrant aux parents des services de garde de haute qualité, abordables, accessibles, souples et inclusifs. L'inclusion, dans l'accord, d'un plus grand nombre de places dans le secteur privé est la prochaine étape nous permettant de donner plus d'options aux parents en matière de garde d'enfants et de réduire les frais à 10 $ par jour en moyenne d'ici 2026. »

- Le ministre des Services à l'enfance, Mickey Amery

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans l'objectif d'assurer l'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, souples et inclusifs pour les jeunes enfants, le gouvernement du Canada versera près de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans pour les services de garde d'enfants en Alberta .

versera près de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans pour les services de garde d'enfants en . L'ambition du système pancanadien d'apprentissage et de garde est de stimuler la croissance économique, d'augmenter la participation au marché du travail, surtout pour les mères, et d'offrir à tous les enfants le meilleur départ possible dans la vie.

Liens connexes

Vers des services de garde à 10 $ par jour

Accord entre le Canada et l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mohammad Hussain, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]