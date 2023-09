Un nombre croissant de Canadiens considèrent l'entrepreneuriat comme une voie vers l'autonomie professionnelle et la sécurité financière, selon un sondage RBC

Le désir de se lancer en affaires demeure fort chez les membres des générations Y et Z

Deux propriétaires d'entreprise et entrepreneurs en herbe sur trois disent avoir touché le plafond dans leur carrière - le démarrage d'une entreprise était ou est la prochaine étape de leur épanouissement

Les propriétaires d'entreprise jugent bon de démarrer une entreprise en milieu de carrière ; 31 % d'entre eux estiment que c'est le moment idéal pour se lancer en affaires

Les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs en herbe canadiens veulent exercer plus de contrôle sur leur carrière ; 94 % d'entre eux disent qu'être son propre patron est le plus grand avantage de l'entrepreneuriat

TORONTO, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Un nombre croissant de Canadiens se tournent vers l'entrepreneuriat pour réaliser leurs aspirations financières, professionnelles et personnelles, selon le sondage RBC sur la petite entreprise 2023.

Ce sondage révèle que de nombreux propriétaires d'entreprise et aspirants entrepreneurs canadiens considèrent l'entrepreneuriat comme la suite logique de leur développement professionnel. Deux répondants sur trois (65 %) ont dit avoir atteint un plafond dans leur carrière et vu le démarrage d'une entreprise comme moyen d'assurer leur épanouissement. Cette proportion atteint 71 % chez les répondants de 35 à 54 ans. En outre, près de la moitié (47 %) des propriétaires d'entreprise et aspirants entrepreneurs proviennent de familles d'entrepreneurs, qui leur ont montré que l'entrepreneuriat pouvait être une avenue intéressante.

« Selon le sondage, les Canadiens voient les petites entreprises d'un très bon œil. Pour beaucoup, l'entrepreneuriat n'est pas seulement un passe-temps inusité ; c'est une façon avant-gardiste d'assurer leur avenir financier tout en progressant professionnellement, explique Don Ludlow, vice-président, Partenariats stratégiques, Petite entreprise, RBC. Ce sentiment est particulièrement répandu chez les jeunes Canadiens qui contribuent de plus en plus à l'écosystème entrepreneurial dynamique et diversifié au Canada grâce à leur créativité, à leur innovation et à leur volonté de remettre en question la norme. »

Environ un tiers (31 %) des propriétaires d'entreprise interrogés sont favorables à la création d'une entreprise en milieu de carrière, estimant que c'est le moment idéal pour se lancer en affaires ou pour quitter un emploi classique. Ce pourcentage passe à 39 % chez les Canadiens âgés de 18 à 34 ans. Quelque 79 % des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs en herbe ont également indiqué souhaiter tirer des revenus d'une passion ou d'un passe-temps. Autrement dit, les Canadiens sont nombreux à voir dans l'entrepreneuriat une occasion de s'adonner à leurs passions tout en en faisant profiter les consommateurs.

Principales motivations derrière l'entrepreneuriat

Parmi les facteurs de motivation les plus importants pour créer une entreprise, il y a la possibilité d'être son propre patron (94 %) et d'échapper au cadre traditionnel du 9 à 5 (78 %). Chez les jeunes Canadiens, de 18 à 34 ans, ce pourcentage grimpe à 84 %. Autre fait à noter, 59 % de l'ensemble des personnes interrogées nourrissent de grandes ambitions : elles aimeraient que leur petite entreprise en devienne une grande (ce chiffre passe à 67 % chez les 18-34 ans et à 64 % chez les 35-54 ans).

La création d'une petite entreprise ou l'exercice d'une activité secondaire est également de plus en plus reconnu comme une stratégie proactive permettant de renforcer la sécurité financière et de se préparer à la retraite, surtout depuis les turbulences économiques. Les résultats du sondage de cette année révèlent des hausses importantes par rapport à ceux du sondage de 2022 :

Réponses des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs en herbe 2023 2022 Je veux (voudrais) démarrer une petite entreprise principalement pour créer une

source de revenus supplémentaire me permettant de subvenir à mes besoins 91 % 77 % En raison de la hausse du coût de la vie, un seul revenu n'est pas une option

aussi viable qu'auparavant et un revenu d'appoint généré par un second

emploi peut accroître ma liberté et ma sécurité financières 88 % 78 % J'ai démarré (ou je souhaite démarrer) une petite entreprise ou j'exerce (ou

j'aimerais exercer) une activité secondaire en vue de préparer mon avenir

ou ma retraite imminente et je souhaite disposer d'une source de revenus

supplémentaire 76 % 66 %

L'engouement pour l'entrepreneuriat croit au Québec

Selon le sondage, l'engouement pour l'entrepreneuriat est très fort au Québec, et même nettement supérieur à la moyenne nationale. Ce résultat témoigne d'un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat florissant dans la province. Les Québécois sont nombreux à vouloir faire de leur passion un moyen de gagner un revenu d'appoint, à envisager de reprendre l'entreprise familiale ou à considérer l'entrepreneuriat comme la suite logique de leur carrière.

Réponses des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs en herbe Canada Québec J'envisage de tirer des revenus d'une passion ou d'un passe-temps 79 % 94 % Je viens d'une famille d'entrepreneurs, qui m'a montré que l'entrepreneuriat

pouvait être une avenue intéressante 47 % 59 % J'ai atteint le plafond dans mon rôle ou mon emploi, et le démarrage d'une

petite entreprise était/est la prochaine étape de mon épanouissement 65 % 80 % J'ai envie de créer d'autres entreprises 50 % 47 %

Nous aidons les entrepreneurs à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise

Le démarrage, la gestion et l'expansion d'une petite entreprise comportent de nombreuses facettes. Il ne s'agit pas que de planification financière. Dans le but d'aider les entrepreneurs canadiens à faire croître leur entreprise, RBC a conçu une gamme de solutions d'affaires uniques qui vont au-delà des services et produits bancaires traditionnels. Voici quelques exemples de solutions offertes par RBC et ses partenaires :

Ownr : Pour les entrepreneurs de l' Ontario , du Québec, de l' Alberta et de la Colombie-Britannique, il s'agit d'un moyen rapide et abordable d'enregistrer et de constituer leur entreprise en ligne, tout en automatisant d'importantes formalités juridiques et de conformité.





: Pour les entrepreneurs de l' , du Québec, de l' et de la Colombie-Britannique, il s'agit d'un moyen rapide et abordable d'enregistrer et de constituer leur entreprise en ligne, tout en automatisant d'importantes formalités juridiques et de conformité. Moneris : Moneris offre une vaste gamme de solutions de commerce électronique et de paiement et d'achat en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre rapidement sur pied leur entreprise et à la gérer efficacement. Les commerçants partenaires de RBC peuvent accéder à leurs fonds le jour suivant, chaque jour, sans frais supplémentaires.





: Moneris offre une vaste gamme de solutions de commerce électronique et de paiement et d'achat en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre rapidement sur pied leur entreprise et à la gérer efficacement. Les commerçants partenaires de RBC peuvent accéder à leurs fonds le jour suivant, chaque jour, sans frais supplémentaires. Avantages Perspectives RBC MC pour la petite entreprise : Un tableau de bord qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions.





: Un tableau de bord qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions. Kobalt .io : Un fournisseur de services de cybersécurité de premier plan qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'expertise et de solutions en cybersécurité pour protéger leur entreprise et leurs clients en cette ère numérique.





: Un fournisseur de services de cybersécurité de premier plan qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'expertise et de solutions en cybersécurité pour protéger leur entreprise et leurs clients en cette ère numérique. Futurpreneur : Pour les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans qui veulent avoir accès à des ressources, au financement et au mentorat destinés aux entreprises. Futurpreneur Canada offre aux jeunes entrepreneurs des ressources et jusqu'à deux ans de mentorat afin de planifier, lancer, gérer et faire croître leur entreprise.





: Pour les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans qui veulent avoir accès à des ressources, au financement et au mentorat destinés aux entreprises. Futurpreneur Canada offre aux jeunes entrepreneurs des ressources et jusqu'à deux ans de mentorat afin de planifier, lancer, gérer et faire croître leur entreprise. Sherweb : Chef de file des solutions infonuagiques et partenaire du programme Virage numérique MC RBC, Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique.





: Chef de file des solutions infonuagiques et partenaire du programme Virage numérique RBC, Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique. Cours en ligne Le parcours du fondateur : Ce cours virtuel gratuit, offert par le Morrissette Institute for Entrepreneurship de l'Université Western, Objectif avenir RBC et The Globe and Mail, explique aux participants la marche à suivre pour mener une nouvelle entreprise à la réussite.

Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et à des conseils d'affaires en ligne dans la plateforme Démarrer une entreprise RBC : www.rbc.com/demarreruneentreprise.

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 1er au 8 août 2023. En tout, 1 500 adultes canadiens (18 ans ou plus) représentant six régions (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats relatifs à l'échantillon représentatif ont été pondérés afin d'assurer que la composition de cet échantillon reflète celle de l'ensemble de la population canadienne. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ± 3 points de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

