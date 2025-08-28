REGINA, SK , le 28 août 2025 /CNW/ - Partout au Canada, les familles comptent sur l'accès à des services de grande qualité, abordables et inclusifs. Voilà pourquoi les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan travaillent de concert pour créer davantage de places en services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et répondre aux besoins des enfants et des familles, peu importe où ils habitent.

Hier, le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, au nom de la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey, s'est joint au ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley, pour annoncer la création de 540 nouvelles places en services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sur les campus de la Saskatchewan Polytechnic et du Northlands College.

Ces nouvelles places s'inscrivent dans un vaste effort déployé pour élargir l'accès aux services de garde d'enfants sur les campus pour les étudiants, le corps professoral et le personnel, tout en procurant un environnement de formation pratique aux étudiants qui souhaitent faire carrière en éducation de la petite enfance. Cette initiative représente un investissement de 10,8 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, aux termes de l'Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à créer plus de places en garderie et à répondre aux besoins des familles à l'échelle du pays. En août 2025, les provinces et les territoires avaient annoncé des mesures conduisant à la création de plus de 166 000 nouvelles places abordables et de grande qualité. Ces places profiteront aux familles d'environ 900 000 enfants partout au Canada, et certaines de ces familles économiseront des milliers de dollars par année.

La mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui est au service de toutes les familles, dans toutes les régions du pays, se trouve au cœur du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable, à soutenir une main-d'œuvre vigoureuse et à faire croître l'économie.

Citations

« La création de places en garderie sur des campus de la Saskatchewan aidera les enfants à grandir et les familles à améliorer leur situation. Lorsque des places en garderie sont disponibles et sont réellement abordables pour les Canadiens, la sécurité financière des familles s'en trouve renforcée, et les parents peuvent bâtir leur carrière au sein d'une main‑d'œuvre en pleine croissance. »

- La secrétaire d'État à l'Enfance et à la jeunesse, l'honorable Anna Gainey

« Cet investissement changera réellement la vie des familles vivant dans des endroits comme La Ronge, Regina, Prince Albert, Moose Jaw et Saskatoon. Ces nouvelles places en garderie abordables sur les campus permettront aux parents de continuer de travailler ou de poursuivre leurs études tout en sachant que leur enfant se trouve dans un endroit sécuritaire et positif. C'est une bonne nouvelle pour les familles et nos communautés. »

- Le secrétaire d'État du Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« Cette initiative permettra d'augmenter le nombre de places en garderie dans ces collectivités et de soutenir les étudiants en apprentissage et garde des jeunes enfants grâce à des possibilités d'apprentissage intégré au travail. Ces centres de la petite enfance seront au service des enfants, des étudiants, du corps professoral et de la collectivité dans son ensemble, soutenant ainsi notre engagement de faire de la Saskatchewan le meilleur endroit où travailler, vivre et élever une famille. »

- Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley

Faits en bref

Des 540 nouvelles places créées, 450 le seront sur les campus de la Saskatchewan Polytechnic à Regina , à Prince Albert , à Moose Jaw et au nouveau campus de Saskatoon , et les 90 places restantes le seront au Northlands College à La Ronge .

, à , à et au nouveau campus de , et les 90 places restantes le seront au Northlands College à . Cet investissement en faveur de l'infrastructure renforcera le système réglementé de garde d'enfants en prévoyant 30 % des places pour les familles ayant des difficultés à accéder à ces services, notamment celles ayant des enfants en situation de handicap.

Le 13 mai 2023, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé un financement de 27,7 millions de dollars sur quatre ans, dont environ 19,1 millions en 2025-2026 en fonds fédéraux, au titre du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

et de la ont annoncé un financement de 27,7 millions de dollars sur quatre ans, dont environ 19,1 millions en 2025-2026 en fonds fédéraux, au titre du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, la Saskatchewan vise à créer 28 000 nouvelles places réglementées d'ici mars 2026.

et la sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, la vise à créer 28 000 nouvelles places réglementées d'ici mars 2026. Le 6 mars 2023, le Canada et la Saskatchewan ont annoncé qu'à partir du 1 er avril 2023, la province offrirait des services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour un coût moyen de 10 $ par jour dans le cadre du système à l'échelle du Canada .

et la ont annoncé qu'à partir du 1 avril 2023, la province offrirait des services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour un coût moyen de 10 $ par jour dans le cadre du système à l'échelle du . Dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement fédéral vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 afin d'offrir aux familles des options abordables de garde d'enfants, peu importe où elles habitent.

, le gouvernement fédéral vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 afin d'offrir aux familles des options abordables de garde d'enfants, peu importe où elles habitent. Quelle que soit l'option de garde d'enfants que choisissent les parents, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) apporte un soutien direct et non imposable à environ 3,5 millions de familles, dont plus de 6 millions d'enfants par année. Les familles peuvent utiliser l'Allocation comme elles l'entendent, mais pour beaucoup d'entre elles, elle réduit considérablement le fardeau des frais de garde d'enfants, et l'élimine complètement dans certains cas grâce aux investissements fédéraux, provinciaux et territoriaux visant à réduire les frais de garde d'enfants dans le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada .

Liens connexes

Vers des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour

Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected], 343-540-6643 ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Ministère de l'Éducation, gouvernement de la Saskatchewan, 306-533-6391, [email protected]