/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan annoncent la prolongation de l'accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada/ English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
28 nov, 2025, 06:00 ET
GATINEAU, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, et le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley, seront à Regina pour annoncer la prolongation de l'accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.
L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.
Une visite des lieux et une séance de photos auront lieu avant l'annonce. Un point de presse suivra l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
|
Date :
|
Le vendredi 28 novembre 2025
|
Heure :
|
9h45 (HNC) - Visite
|
Lieu :
|
YMCA de Regina
Notes pour les médias :
- Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
Partager cet article