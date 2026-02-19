Un investissement de près de 1 M$ pour les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent
Nouvelles fournies parCabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie
19 févr, 2026, 09:30 ET
QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 1 M$ au Fonds d'action Saint-Laurent (FASL) pour l'année 2026.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, se réjouit de cette annonce qui soutiendra la réalisation de plus d'une vingtaine de projets visant la restauration, la conservation et la mise en valeur des écosystèmes du fleuve Saint-Laurent. Ils seront déployés dans le cadre du Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et de ses affluents, géré par le FASL.
Les initiatives soutenues visent entre autres la restauration des berges, la réhabilitation de certains milieux dégradés et la réintroduction d'espèces animales et végétales. L'aide financière allouée à chaque projet favorisera la mobilisation des partenaires régionaux, assurant ainsi des conditions de réalisation optimales et des retombées positives dans les communautés locales.
Citations
« Par ce nouvel investissement, le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à protéger et à faire rayonner le Saint-Laurent, un patrimoine naturel d'exception. En soutenant des projets concrets sur le terrain, nous contribuons activement à la vitalité des écosystèmes marins tout en appuyant les communautés qui en assurent la préservation au quotidien. »
Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie
« Le Fonds d'action Saint-Laurent (FASL) est fier d'administrer le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et de ses affluents, une initiative structurante pour la résilience de notre fleuve et de ses habitats aquatiques. Nous remercions le gouvernement du Québec pour sa confiance, qui nous permettra de soutenir de nombreux organismes de terrain dans leurs efforts de restauration des habitats du Saint-Laurent. En ciblant ces écosystèmes essentiels, le programme agit directement pour améliorer la biodiversité et favoriser la santé à long terme de notre fleuve. »
Frédéric de Beaumont, directeur général du Fonds d'action Saint-Laurent
Faits saillants
- Cette aide financière s'inscrit dans la continuité de la Stratégie maritime du Québec, qui prévoit des investissements totalisant 150 M$ d'ici 2030, dont 21,8 M$ pour l'année 2025-2026.
- Depuis 2020, le soutien du gouvernement du Québec a permis la réalisation de 194 projets dans le cadre de programmes gérés par le Fonds d'action Saint-Laurent.
- Le FASL est un organisme à but non lucratif voué à la conservation des écosystèmes et du patrimoine, ainsi qu'au maintien des usages du fleuve et de son golfe. Il soutient des projets de préservation, de réhabilitation et de mise en valeur ainsi que des initiatives axées sur l'éducation et la sensibilisation.
Liens connexes
Avantage Saint-Laurent - La vision maritime du Québec
Liste des projets confirmés bénéficiant de l'aide financière au FASL
|
Bénéficiaire
|
Projet
|
Région administrative
|
Association forestière des deux rives (AF2R)
|
Lutte aux plantes exotiques envahissantes à la baie de Beauport
|
Capitale-Nationale
|
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN)
|
Contrôle des espèces envahissantes à l'Anse Brown
|
Capitale-Nationale
|
Comité Zone d'intervention prioritaire (ZIP) Les Deux Rives
|
Végétalisation des rives à Neuville
|
Capitale-Nationale
|
Comité ZIP Les Deux Rives
|
Aménagement de nichoirs pour favoriser la reproduction des chauves-souris
|
Centre-du-Québec
|
Ville de Québec
|
Aménagement de bandes riveraines à Québec par des plantations
|
Capitale-Nationale
|
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN)
|
Protection de cinq espèces de chauves-souris dans la MRC de Portneuf et des environs
|
Capitale-Nationale
|
Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV)
|
Réalisation d'une étude sur les habitats et la biodiversité aquatiques
|
Capitale-Nationale
|
Réseau Québec maritime
|
Organisation du forum biodiversité maritime
|
Capitale-Nationale
|
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E)
|
Réalisation du plan d'action en réduction des contaminants
|
Capitale-Nationale
|
Association forestière des deux rives (AF2R)
|
Projet de conservation volontaire de milieux humides - Bassin versant, rivière Boyer
|
Chaudière-Appalaches
|
Organisation Bleue
|
Tournée de nettoyage côtier en Côte-Nord visant la sensibilisation aux polluants plastiques
|
Côte-Nord
|
Mission 1000 tonnes
|
Retrait d'engins de pêche à Anticosti, en Gaspésie et sur la Côte-Nord
|
Côte-Nord et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
|
Comité ZIP Îles-de-la-Madeleine
|
Aménagements des sentiers du Lac Solitaire et sensibilisation des usagers
|
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
|
Comité ZIP Des Seigneuries
|
Protection de la carmantine d'Amérique par le contrôle du roseau commun
|
Lanaudière
|
Comité ZIP Lac Saint-Pierre
|
Caractérisation de l'île Plate en vue de sa réhabilitation
|
Mauricie
|
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
|
Aménagement de bandes riveraines végétalisées pour démontrer l'intérêt de cette approche
|
Montérégie
|
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
|
Restauration de l'habitat du brochet vermiculé et du méné d'herbe
|
Montérégie
|
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
|
Restauration du parc des Générations, à L'Île-Perrot
|
Montérégie
|
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
|
Contrôle de la châtaigne d'eau à l'étang de Saint-Louis
|
Montérégie
|
Comité ZIP Jacques-Cartier
|
Réalisation du Plan d'action pour le contrôle des plantes aquatiques exotiques envahissantes
|
Montérégie
|
Comité ZIP Jacques-Cartier
|
Contrôle du nerprun envahissant sur les Grandes Battures Tailhandier
|
Montréal
|
Eurêko!
|
Restauration des habitats de l'hirondelle bicolore
|
Saguenay-Lac-Saint-Jean
|
Phare bleu
|
Production de capsules vidéo pour mieux faire connaître les actions en restauration environnementale
|
Partout au Québec
|
Réseau Québec maritime
|
Tenue d'un concours photo visant à sensibiliser la population sur la fragilité du Saint-Laurent
|
Partout au Québec
|
Stratégies Saint-Laurent
|
Organisation de tournées de nettoyage sur les berges du Saint-Laurent
|
Dans toutes les régions côtières du fleuve Saint-Laurent
SOURCE Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie
Source : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cellulaire : 438 526-8750, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]
Partager cet article