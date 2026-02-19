Un investissement de près de 1 M$ pour les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent

QUÉBEC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 1 M$ au Fonds d'action Saint-Laurent (FASL) pour l'année 2026.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, se réjouit de cette annonce qui soutiendra la réalisation de plus d'une vingtaine de projets visant la restauration, la conservation et la mise en valeur des écosystèmes du fleuve Saint-Laurent. Ils seront déployés dans le cadre du Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et de ses affluents, géré par le FASL.

Les initiatives soutenues visent entre autres la restauration des berges, la réhabilitation de certains milieux dégradés et la réintroduction d'espèces animales et végétales. L'aide financière allouée à chaque projet favorisera la mobilisation des partenaires régionaux, assurant ainsi des conditions de réalisation optimales et des retombées positives dans les communautés locales.

Citations

« Par ce nouvel investissement, le gouvernement du Québec réaffirme son engagement à protéger et à faire rayonner le Saint-Laurent, un patrimoine naturel d'exception. En soutenant des projets concrets sur le terrain, nous contribuons activement à la vitalité des écosystèmes marins tout en appuyant les communautés qui en assurent la préservation au quotidien. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Fonds d'action Saint-Laurent (FASL) est fier d'administrer le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et de ses affluents, une initiative structurante pour la résilience de notre fleuve et de ses habitats aquatiques. Nous remercions le gouvernement du Québec pour sa confiance, qui nous permettra de soutenir de nombreux organismes de terrain dans leurs efforts de restauration des habitats du Saint-Laurent. En ciblant ces écosystèmes essentiels, le programme agit directement pour améliorer la biodiversité et favoriser la santé à long terme de notre fleuve. »

Frédéric de Beaumont, directeur général du Fonds d'action Saint-Laurent

Faits saillants

Cette aide financière s'inscrit dans la continuité de la Stratégie maritime du Québec, qui prévoit des investissements totalisant 150 M$ d'ici 2030, dont 21,8 M$ pour l'année 2025-2026.

Depuis 2020, le soutien du gouvernement du Québec a permis la réalisation de 194 projets dans le cadre de programmes gérés par le Fonds d'action Saint-Laurent.

Le FASL est un organisme à but non lucratif voué à la conservation des écosystèmes et du patrimoine, ainsi qu'au maintien des usages du fleuve et de son golfe. Il soutient des projets de préservation, de réhabilitation et de mise en valeur ainsi que des initiatives axées sur l'éducation et la sensibilisation.

Liens connexes

Avantage Saint-Laurent - La vision maritime du Québec

Fonds d'action Saint-Laurent

Liste des projets confirmés bénéficiant de l'aide financière au FASL

Bénéficiaire Projet Région administrative Association forestière des deux rives (AF2R) Lutte aux plantes exotiques envahissantes à la baie de Beauport Capitale-Nationale Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) Contrôle des espèces envahissantes à l'Anse Brown Capitale-Nationale Comité Zone d'intervention prioritaire (ZIP) Les Deux Rives Végétalisation des rives à Neuville Capitale-Nationale Comité ZIP Les Deux Rives Aménagement de nichoirs pour favoriser la reproduction des chauves-souris Centre-du-Québec Ville de Québec Aménagement de bandes riveraines à Québec par des plantations Capitale-Nationale Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) Protection de cinq espèces de chauves-souris dans la MRC de Portneuf et des environs Capitale-Nationale Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV) Réalisation d'une étude sur les habitats et la biodiversité aquatiques Capitale-Nationale Réseau Québec maritime Organisation du forum biodiversité maritime Capitale-Nationale Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) Réalisation du plan d'action en réduction des contaminants Capitale-Nationale Association forestière des deux rives (AF2R) Projet de conservation volontaire de milieux humides - Bassin versant, rivière Boyer Chaudière-Appalaches Organisation Bleue Tournée de nettoyage côtier en Côte-Nord visant la sensibilisation aux polluants plastiques Côte-Nord Mission 1000 tonnes Retrait d'engins de pêche à Anticosti, en Gaspésie et sur la Côte-Nord Côte-Nord et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Comité ZIP Îles-de-la-Madeleine Aménagements des sentiers du Lac Solitaire et sensibilisation des usagers Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Comité ZIP Des Seigneuries Protection de la carmantine d'Amérique par le contrôle du roseau commun Lanaudière Comité ZIP Lac Saint-Pierre Caractérisation de l'île Plate en vue de sa réhabilitation Mauricie Comité ZIP du Haut Saint-Laurent Aménagement de bandes riveraines végétalisées pour démontrer l'intérêt de cette approche Montérégie Comité ZIP du Haut Saint-Laurent Restauration de l'habitat du brochet vermiculé et du méné d'herbe Montérégie Comité ZIP du Haut Saint-Laurent Restauration du parc des Générations, à L'Île-Perrot Montérégie Comité ZIP du Haut Saint-Laurent Contrôle de la châtaigne d'eau à l'étang de Saint-Louis Montérégie Comité ZIP Jacques-Cartier Réalisation du Plan d'action pour le contrôle des plantes aquatiques exotiques envahissantes Montérégie Comité ZIP Jacques-Cartier Contrôle du nerprun envahissant sur les Grandes Battures Tailhandier Montréal Eurêko! Restauration des habitats de l'hirondelle bicolore Saguenay-Lac-Saint-Jean Phare bleu Production de capsules vidéo pour mieux faire connaître les actions en restauration environnementale Partout au Québec Réseau Québec maritime Tenue d'un concours photo visant à sensibiliser la population sur la fragilité du Saint-Laurent Partout au Québec Stratégies Saint-Laurent Organisation de tournées de nettoyage sur les berges du Saint-Laurent Dans toutes les régions côtières du fleuve Saint-Laurent

SOURCE Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Source : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cellulaire : 438 526-8750, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]