/R E P R I S E --Avis aux médias - Point de presse du gouvernement à la suite du dépôt du rapport de la commission Gallant/

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse concernant le dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (commission Gallant).

À cette occasion, Mme Duranceau sera accompagnée du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger.

AIDE MÉMOIRE :

Date : Le mardi 17 février 2026



Heure : 9 h



Lieu : Foyer de l'Assemblée nationale du Québec

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent obtenir une accréditation temporaire. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec le Secrétariat de la Tribune de la presse au 418 643-1357 ou à [email protected].

