Le gouvernement du Québec confie le mandat de développer un projet de transport structurant pour Gatineau à Mobilité Infra Québec

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui avoir confié à Mobilité Infra Québec (MIQ) le mandat de poursuivre et d'optimiser le développement du projet de tramway dans la région de Gatineau. MIQ aura pour rôle d'actualiser les analyses déjà effectuées et de proposer les modifications nécessaires afin d'assurer la réalisation dans le respect d'un cadre financier responsable.

Avec comme vision de protéger l'ambition de mettre en place un mode de transport structurant dans la région, MIQ pourra prendre connaissance des différentes études et poser un diagnostic clair sur les prochaines étapes du projet. L'expertise de MIQ s'additionnera à celle qu'ont acquise la Ville de Gatineau et la Société de transport de l'Outaouais (STO).

Citations

« Notre gouvernement est résolument engagé à favoriser le développement de différents modes de transport collectif structurant au Québec. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour la mobilité dans la grande région de Gatineau ainsi que pour Mobilité Infra Québec. Au final, l'ensemble des citoyennes et citoyens de la région bénéficiera de cette collaboration entre les parties prenantes qui est essentielle à la continuité du projet. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Mobilité Infra Québec accueille le mandat que lui confie le gouvernement pour la grande région de Gatineau. En collaboration étroite avec la Ville de Gatineau et la Société de transport de l'Outaouais, nous mettrons pleinement notre expertise commune à contribution pour analyser les travaux réalisés, examiner les options possibles et appuyer l'élaboration d'un projet de transport collectif structurant, responsable et adapté aux besoins des citoyennes et citoyens. »

Renée Amilcar, présidente-directrice générale de Mobilité Infra Québec

Faits saillants

MIQ est un organisme gouvernemental dont la mission est de constituer un pôle d'expertise public au Québec afin de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure de transport complexes et d'en assurer notamment les analyses et la planification avec grande efficience.

Les dépenses engagées par le bureau de projet de la STO seront remboursées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

MIQ bénéficiera d'un soutien financier conséquent pour réaliser ce mandat d'une durée de neuf mois.

