Rapport Gallant - Des mesures concrètes pour redonner confiance au public

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Au lendemain du dépôt du rapport du commissaire Denis Gallant, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, en compagnie du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, confirme la mise en place d'un comité de suivi.

Le rapport de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) met de l'avant une culture inacceptable à la SAAQ et des gestes doivent être posés par le gouvernement. En plus des travaux du comité de suivi, deux autres mesures seront déployées pour redonner confiance au public.

Poursuites et recours juridiques

Comme l'a mentionné le premier ministre, le gouvernement du Québec évalue actuellement l'ensemble des recours juridiques à sa disposition, et ce, que ce soit envers des personnes en position de responsabilité ou des personnes morales, comme des entreprises.

Mesures disciplinaires pour les employés

De plus, le gouvernement est déterminé à utiliser tous les leviers disponibles afin de tenir responsables les personnes fautives au sein de l'administration publique et de la SAAQ. Une analyse rigoureuse est en cours. Pour rétablir la confiance du public, des mesures disciplinaires précises seront définies et mises en œuvre, le cas échéant.

Comité de suivi

Le comité de suivi des recommandations, sous la responsabilité du Secrétariat du Conseil du trésor, réunira notamment les représentants du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, du ministère des Transports et de la Mobilité durable et du ministère de la Justice. Son rôle sera d'orchestrer et de coordonner la réponse gouvernementale aux 26 recommandations de la Commission. Le comité établira la feuille de route, assurera la cohérence entre les actions ministérielles et proposera les véhicules législatifs et réglementaires nécessaires.

Citations :

« Les constats sont clairs : un ménage s'impose pour regagner la confiance du public. Les Québécois s'attendent à mieux et nous devons apprendre des événements récents pour moderniser nos pratiques, renforcer la gouvernance et servir la population avec davantage de rigueur et d'exemplarité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« Les changements amorcés à la SAAQ doivent se poursuivre afin de corriger les façons de faire dans l'organisation, d'améliorer la qualité des services et d'assurer une gestion à la hauteur de sa mission. Ce rapport réaffirme l'importance de poursuivre ce travail en profondeur, notamment avec la cellule de restructuration que nous avons mise en place. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les technologies de l'information sont le moteur de la transformation de l'État. Les constats de la Commission à l'égard de la SAAQ sont sévères, mais leur portée dépasse largement cet organisme : c'est tout l'appareil public qui doit s'améliorer. Chaque organisation a l'obligation de se transformer en respectant chaque dollar des contribuables. Le rôle du ministère de la Cybersécurité et du Numérique est de veiller à ce que ce principe soit appliqué sans compromis. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

