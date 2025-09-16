Un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes sera construit à Salaberry-de-Valleyfield grâce à un partenariat novateur

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, ont procédé ce matin à la première pelletée de terre officielle d'un immeuble de 100 logements abordables pour personnes âgées autonomes. Le bâtiment sera érigé à l'angle des rues Tougas et Michel-Choinière et accueillera les premiers locataires dès le printemps 2027.

De gauche à droite : Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, Claude Reid, whip adjoint du gouvernement et député de Beauharnois et Sena Koffi, directrice générale de l’Office municipal d’habitation de Salaberry-de-Valleyfield. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation)

Les gouvernements du Québec et du Canada investissent 22,5 M$ dans le projet. Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield cédera le terrain, offrira certains congés de taxes et assumera les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier. Au terme des travaux, c'est l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield (OMHSV) qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment. Il fera également la sélection des personnes qui y résideront.

Le nouveau milieu de vie sera réalisé dans le cadre d'un partenariat novateur avec l'organisme Mission Unitaînés. Rappelons que la première phase, entamée en 2024, visait à ajouter rapidement 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Ce projet, qui fait partie de la deuxième phase, annoncée le 28 août dernier, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés collectivement pour répondre à la demande croissante de logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à faible revenu.

L'activité a eu lieu en présence de M. Claude Reid, whip adjoint du gouvernement et député de Beauharnois, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Sonia Bélanger. Il était en compagnie de M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, ainsi que de Mme Sena Koffi, directrice générale de l'OMHSV.

Citations :

« Je suis très heureuse de voir se concrétiser le projet de Mission Unitaînés ici, à Salaberry-de-Valleyfield. C'est une belle preuve que lorsqu'on innove et qu'on travaille tous ensemble, avec notre partenaire fédéral et les municipalités, on arrive à bâtir rapidement des milieux de vie de qualité et abordables. Le bien-être de nos aînés me tient particulièrement à cœur, et je suis fière de constater que ce projet contribuera concrètement à mieux les loger et à leur offrir un environnement qui leur ressemble. »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je salue le travail concerté de nos différents partenaires ayant permis au projet novateur de Mission Unitaînés de voir le jour. Ces 100 nouveaux logements abordables et leurs espaces de socialisation permettront aux résidents de profiter du meilleur cadre de vie possible. Je me réjouis de cet ajout pour les aînés de Salaberry-de-Valleyfield. »

Claude Reid, whip adjoint du gouvernement et député de Beauharnois

« À Salaberry-de-Valleyfield, nous travaillons activement pour trouver des solutions aux défis de l'habitation. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons chez nous un projet de Mission Unitaînés, qui s'inscrit en parfaite cohérence avec nos objectifs de développer notre parc immobilier de logements abordables et sociaux. À proximité des services et du transport collectif, ce nouvel édifice offrira un milieu de vie de choix pour nos aînés. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre communauté et d'un grand succès pour notre stratégie logement. »

Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

« C'est avec une profonde gratitude et une immense fierté que l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield se joint à l'aventure humaine et inspirante de Mission Unitainés. Ce projet novateur vient insuffler un nouvel élan à notre engagement pour un logement accessible, durable et enraciné dans la dignité. Pour la région, cette initiative représente bien plus que des unités résidentielles : elle incarne une vision inclusive de l'habitation, où l'humain est au cœur de chaque décision. Notre organisation s'engage à assurer une gestion durable et humaine de ce nouveau milieu de vie. »

Sena Koffi, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield

« Ce nouveau projet qui s'ajoute aux projets en cours de réalisation incarne parfaitement l'engagement que j'ai pris d'améliorer le bien-être des aînés en leur offrant un environnement où ils se sentent en sécurité, libres et heureux. Nous sommes particulièrement fiers que les gouvernements nous aient renouvelé leur confiance pour permettre de démarrer de nouveaux projets tels que celui annoncé aujourd'hui. Ce sont plus de 100 personnes aînées de plus qui pourront avoir un logement de qualité et à faible coût. Je salue le leadership de la Ville, et je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui participent à cette initiative ambitieuse et innovante, qui se concrétisera dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Le modèle financier a été conçu pour être en mesure d'offrir à long terme des logements dont le loyer correspondra à 30 % du revenu des résidents. Le loyer est établi au coût moyen de 662 $ par mois pour un logement d'une chambre à coucher, chauffé-éclairé et avec le Wi-Fi inclus. Les hausses de loyer seront limitées par les ententes avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le but de maintenir l'abordabilité pour les années à venir.

Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

