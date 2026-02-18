INVITATION AUX MÉDIAS : Importante annonce en matière de logements sociaux à Jonquière

JONQUIÈRE, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Saguenay invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de logements sociaux à Jonquière.

L'activité se déroulera le 19 févier en présence de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, du maire de Saguenay, M. Luc Boivin, et d'autres partenaires.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 19 février, 8 h.

DATE : 19 février 2026 HEURE : 9 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]