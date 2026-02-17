INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SAGUENAY
17 févr, 2026, 12:30 ET
SAGUENAY, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saguenay et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera le 19 février, en présence de :
- Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;
- M. Yannick Gagnon, député de Jonquière;
- M. Luc Boivin, maire de Saguenay;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et Mme Carole Dionne, présidente du CA d'Hébergement Plus.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 19 février, 12 h.
DATE : 19 février 2026
HEURE : 13 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
