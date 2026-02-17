INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SAGUENAY

SAGUENAY, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saguenay et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 19 février, en présence de :

M me Caroline Proulx , ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;

, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine; M. Yannick Gagnon , député de Jonquière;

, député de Jonquière; M. Luc Boivin , maire de Saguenay;

, maire de Saguenay; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; et Mme Carole Dionne, présidente du CA d'Hébergement Plus.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 19 février, 12 h.

DATE : 19 février 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]