INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES À GRANBY

GRANBY, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Granby et le Fonds de solidarité FTQ invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 20 février 2026, en présence de :

- M. François Bonnardel, député de Granby;

- Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure;

- Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby;

- Mme Josée Lagacé, vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs au Fonds immobilier de solidarité FTQ;

- et Mme Isabelle Richard, directrice générale du Réseau bon voisinâge.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 février, 8 h.

DATE : 20 février 2026 HEURE : 9 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]