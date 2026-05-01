Depuis 2000, les membres de l'équipe TELUS ont versé 1,85 milliard de dollars et ont effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, dont 1,5 million d'heures l'an dernier seulement, renforçant ainsi l'héritage de TELUS en tant qu'entreprise la plus généreuse au monde

Depuis 2000, les membres de l'équipe TELUS ont consacré bénévolement l'équivalent de plus de 6 800 années de travail

VANCOUVER, BC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS a lancé la 21e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS, mobilisant plus de 100 000 bénévoles dans plus de 30 pays dans le cadre de l'un des plus grands mouvements de bénévolat d'entreprise au monde. En mai, les membres de l'équipe TELUS, ses retraités et ses partenaires se réuniront partout dans le monde pour redonner à leurs communautés locales dans le cadre d'initiatives concrètes visant à produire des retombées importantes à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle mondiale. Ce qui n'était au départ qu'une initiative locale au début des années 2000 s'est transformé en un mouvement mondial qui témoigne de l'engagement de TELUS en faveur de la communauté tout au long de l'année. L'année dernière, 90 000 bénévoles se sont mobilisés dans 34 pays, ce qui représente la troisième année de suite où les membres de l'équipe et les retraités de TELUS ont consacré 1,5 million d'heures de bénévolat à l'échelle planétaire.

« Depuis 26 ans, l'équipe TELUS adhère à notre philosophie philanthropique Nous donnons où nous vivons qui se concrétise magnifiquement grâce aux Journées du bénévolat de TELUS, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Notre équipe croit depuis longtemps qu'il existe un lien entre réussir en affaires et faire le bien dans les communautés que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. Depuis 2000, TELUS a versé 1,85 milliard de dollars, dont 2,5 millions de jours de bénévolat - plus que toute autre entreprise dans le monde. Nos Journées du bénévolat de TELUS renforcent notre position d'entreprise la plus généreuse au monde et l'engagement ferme de notre équipe à créer un monde meilleur pour les générations futures. »

À l'heure où le taux de bénévolat au pays a baissé, passant de 41 % en 2018 à 32 % en 2023, et que de nombreux organismes de bienfaisance ont du mal à répondre à une demande croissante, des initiatives telles que les Journées du bénévolat de TELUS sont plus importantes que jamais.

Au cours du mois de mai, les participants prendront part à un large éventail d'activités bénévoles, notamment :

Soutenir les jeunes familles en emballant des articles et des vêtements essentiels pour les nourrissons et les enfants chez BabyGoRound à Vancouver, en Colombie-Britannique

Aider à nourrir les familles dans le besoin en préparant des paniers alimentaires et des trousses d'hygiène avec GlobalMedic à Toronto, en Ontario

Embellir des espaces verts en jardinant et en plantant des fleurs dans le sanctuaire extérieur de WellSpring à Calgary, en Alberta

Soutenir les personnes itinérantes en triant et en préparant des denrées alimentaires qui seront distribuées à la Mission Bon Accueil à Montréal, au Québec

Améliorer les conditions d'hébergement et de vie des animaux recueillis à Every Dog Matters à Sofia, en Bulgarie

Pour en savoir plus ou pour participer à la création d'un futur meilleur pour tous, visitez telus.com/vocationsociale.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 161 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Camille Grenier

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.