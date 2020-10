MONTRÉAL, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a adopté le budget de fonctionnement de l'arrondissement pour l'année 2021 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 au cours d'une séance extraordinaire tenue hier soir. Le budget, adopté à la majorité, s'élève à 70 371 500 $.

L'enveloppe de transferts centraux fut indexée de 1,0 %. « Encore une fois cette année, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce sera négligée par la Ville de Montréal avec des transferts financiers nettement insuffisants. Malgré le sous-financement chronique, nous sommes fiers d'investir dans nos installations communautaires et les services à la population » souligne la mairesse de l'arrondissement, madame Sue Montgomery.

Nouveauté cette année, le PDI permet une planification des investissements sur 10 ans assurant une vision à long terme. Un montant de 6 830 000 $ est octroyé chaque année pendant 10 ans et comme à l'habitude, l'arrondissement planifie ses projets pour les années 2021-2022 et 2023.

Investissements dans nos parcs

Depuis le début de la pandémie Covid-19, les parcs de l'arrondissement connaissent un fort achalandage. Les parcs sont des lieux prisés par la population comme milieu de vie, espace de jeu, de partage et de repos. Cette année, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce choisit de poursuivre ses efforts pour aménager de nouvelles installations et remplacer ou réaménager les équipements sportifs dans les parcs.

Parmi les projets, priorisés en 2021, on retrouve:

la rénovation de chalets des parcs Somerled, Van Horne , Coffee et Mackenzie -King;

, Coffee et -King; l'ajout d'un terrain de basketball au parc Coffee;

l'ajout d'un demi-terrain de basketball au parc Gilbert-Layton;

le remplacement d'équipements sportifs au parc Martin-Luther-King;

l'aménagement de nouveaux parcs à chiens;

la planification d'un tout nouveau parc lié au projet immobilier Westbury ;

; l'amorce du réaménagement du parc Jean-Brillant.

Investissements dans nos espaces communautaires

Des investissements importants sont prévus pour des rénovations majeures du chalet du parc Loyola et du Centre sportif Trenholme. Également, des sommes sont investies pour la mise aux normes et le réaménagement de quelques édifices communautaires, dont Le Manoir Notre-Dame-de-Grâce, la bibliothèque interculturelle et la Maison de la culture de Côte-des-Neiges.

L'année dernière, l'arrondissement a planté 831 arbres sur son territoire et nous comptons en faire autant cette année.

Investissements dans la sécurité routière

En 2021, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce continuera à investir dans la réfection de ses routes et trottoirs. Afin d'accroître la sécurité des piéton.ne.s, cyclistes et automobilistes qui circulent sur les artères de l'arrondissement, 300 000 $ seront investis pour ajouter des mesures d'apaisement de la circulation.

Selon la mairesse de l'arrondissement, madame Sue Montgomery « Je suis fière que ce budget reflète les besoins de notre population. Avec ce budget, nous misons sur l'avenir de notre arrondissement. Nos investissements dans nos parcs et nos lieux communautaires offrent de nouveaux espaces pour que les citoyen.ne.s des quatre coins de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce puissent s'amuser, apprendre, grandir et se reposer. »

Taxe locale

Enfin, l'augmentation de la taxe foncière locale se limitera à 2,0 %, ce qui représente 4 $ de plus pour une résidence dont la valeur est de 500 000 $ en 2021, mais demeure toutefois plus basse que le taux d'inflation.

