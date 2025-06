L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce inaugure officiellement le nouveau planchodrome du parc Benny

« Offrir aux jeunes des espaces publics proches de chez eux, inclusifs et dynamiques, est une priorité pour notre administration. C'est pour ça que dès notre arrivée en mandat, nous avons travaillé avec la communauté qui était déjà mobilisée autour du projet pour créer un espace sur mesure, répondant aux besoins des amateurs de skatepark de NDG, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Avec ce nouveau skatepark, on offre une installation moderne digne de ce nom qui répond aux attentes et aux besoins des jeunes de CDN-NDG. C'est aussi un geste fort pour soutenir un sport qui gagne en popularité et en diversité. »

-- Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Un parc adapté aux besoins du quartier

Situé au cœur du parc Benny, le planchodrome s'étend désormais sur une superficie de 1 800 mètres carrés. L'espace est intégré harmonieusement au paysage, avec une ancienne aire minéralisée reverdie.

Le site est sécurisé, accessible et conçu pour coexister avec les autres installations du parc, comme les modules de jeux, le terrain de baseball -- lui aussi récemment mis à niveau -- et le centre sportif Notre-Dame-de-Grâce.

« Pour nous, ce skatepark représente beaucoup. C'est un lieu de rassemblement et d'apprentissage. Il permettra à des jeunes de tous horizons de pratiquer leur passion et de se développer à leur rythme, dans un environnement pensé par et pour eux. »

-- Jonathan Stein, représentant de la Coalition de skatepark NDG

Une cure de beauté pour le parc Benny

Parallèlement à l'inauguration du planchodrome, l'Arrondissement a investi massivement dans les infrastructures du parc Benny. Au cours des dernières années, ce sont:

146 000 $ investis dans de nouveaux modules de jeux inclusifs pour enfants de 18 mois à 12 ans, incluant des balançoires universellement accessibles;

500 000 $ pour la mise à niveau du terrain de baseball, en réponse aux besoins exprimés par NDG Baseball;

L'installation de clôtures autour des aires de jeux pour enfants, afin d'assurer une sécurité accrue;

L'ajout de nouveaux bancs et tables destinés aux aînés et aux familles.

Grâce à ces installations, mises au goût du jour, le parc Benny est désormais un lieu intergénérationnel, inclusif et dynamique, répondant aux besoins évolutifs de la communauté.

