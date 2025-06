Inauguration du jardin Fielding : un premier jardin solidaire vertical à Montréal

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce inaugure le premier jardin solidaire vertical à Montréal : le jardin vertical Fielding.

Situé dans le parc Loyola dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce et d'une superficie de 770 mètres carrés, il s'inscrit dans l'une des initiatives de développement de l'agriculture urbaine retenues et financées par la Ville de Montréal (Programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics 2024 (PDI-JCCM). L'investissement total par le bureau de la transition écologique (BTER) pour l'aménagement du jardin Fielding est de 190 000$.

Premier jardin du genre à être vertical, il est ceinturé de plates-bandes d'arbres, d'arbustes et de vivaces tous comestibles, pour la plupart indigènes et amies des pollinisateurs. 500 végétaux ont été plantés dans les structures au printemps, en plus de près de 330 dans les plates-bandes.

Science citoyenne et citoyens-jardiniers

Le volet science participative autour de ce projet d'agriculture urbaine verticale vise à mesurer les rendements de différentes technologies verticales en sol et hors sol (low-tech) tout en accompagnant les citoyens qui souhaitent augmenter leurs compétences et participer à une démarche solidaire.

Le projet fait appel à 20 citoyens-jardiniers pour la plantation, l'entretien et la culture des végétaux, la collecte des données sur la croissance des plantes et l'efficacité des technologies de production verticale. Il est supervisé par AU/LAB, un OBNL qui soutient différentes initiatives en agriculture urbaine. En plus de superviser le projet, AU/LAB a pour mandat d'élaborer des guides et des cahiers de pratiques qui serviront les jardiniers pour les années à venir.

Un projet solidaire

En plus de servir de laboratoire d'agriculture urbaine, le projet nommé Fielding Vertical permettra à plus de citoyens de faire du jardinage, mais aussi à contribuer à la sécurité alimentaire dans le quartier. En effet, les récoltes seront séparées à parts égales entre les jardiniers et les organismes en sécurité alimentaire locaux.

« Le jardin collectif vertical Fielding représente une première à Montréal et illustre l'engagement de notre administration à offrir des espaces d'agriculture urbaine accessibles, durables et innovants. Ce projet permettra de renforcer l'autonomie alimentaire de nos communautés tout en enrichissant la biodiversité en milieu urbain. Ce jardin collectif n'est pas seulement un lieu de culture, mais aussi un espace de rencontre et de partage pour la population, où la nature et la communauté se rejoignent pour verdir notre ville ensemble. » a déclaré Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Despina Sourias, conseillère de la Ville dans le district de Loyola ajoute que « ce jardin, c'est d'abord une victoire pour notre communauté locale. Grâce à l'implication de nos citoyennes et citoyens et d'organismes du quartier, le jardin Fielding devient un lieu vivant d'apprentissage, de partage et de solidarité. Il reflète ce qui fait la force de Loyola : des gens engagés, des liens de voisinage forts et une volonté commune de prendre soin de notre monde, un potager à la fois. »

De nombreux avantages de la verticalité

Grâce à sa verticalité, l'espace disponible à la culture sera optimisé. En plus du gain d'espace, il permet aussi une meilleure gestion de l'eau. Ces espaces de culture verticaux peuvent accueillir une grande variété de plantes nutritives, grimpantes ou non, légumes, fines herbes ou petits fruits.

Un jardin accessible

Les bacs surélevés sont idéaux pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent profiter des bacs hors sol avec arceaux et y cultiver différents cultivars grimpants comme les concombres et melons.

Territoire de l'arrondissement et sécurité alimentaire

L'arrondissement accueille des communautés culturelles diverses et se démarque par la présence d'inégalités sociales réparties sur tout le territoire. Parmi les 170 583 personnes vivant dans un ménage privé sur le territoire en 2021, 38 630 individus se trouvaient dans une situation de faible revenu, soit une proportion de 24 % de la population.

En 2022, le contexte économique post-pandémique et l'inflation qui s'en est suivie ont appauvri de nombreux ménages qui ont dû avoir recours aux banques alimentaires. Confrontés à une hausse allant jusqu'à 60 % des demandes, les organismes en sécurité alimentaire traversent alors une période difficile. Une des pistes de solutions identifiées pour réduire cet écart est le développement d'une plus grande autonomie alimentaire par l'agriculture urbaine.

L'expertise AU/LAB

Organisme à but non lucratif, AU/LAB encourage l'émergence d'initiatives portant sur la production, la transformation, la distribution ainsi que la mise en marché de l'agriculture urbaine dans une perspective de développement d'un système alimentaire durable et d'une économie circulaire. Depuis sa création en 2009, son équipe multidisciplinaire documente, soutient et active l'innovation en agriculture urbaine à travers l'accompagnement de municipalités, d'organismes et d'entreprises en plus de créer des programmes de transfert de connaissances.

